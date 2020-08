Ex on the Beach-deelneemster Yasmine zwaar mishandeld na feestje

Pieraerds heeft flinke verwondingen. Haar neus is gebroken. ‘Dus binnenkort heb ik een nieuwe neuscorrectie nodig en laat me zwijgen over de rest van mijn gezicht.’



De Vlaamse realityster was op de Nederlandse tv eerste te zien als verleidster in Temptation Island. Naderhand deed ze ook mee aan Ex on the Beach, dat is te zien op MTV. Ook was ze deelnemer in de all star-editie van dat programma.