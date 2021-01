Ex Marco Borsato is leugens spuugzat: ‘Hoe lang kun je praten over niks, nul, nada?’

Na de breuk tussen Marco Borsato en Leontine afgelopen jaar, doen geruchten de ronde dat Borsato terug zou zijn bij zijn ex, model Denise Boekhoff. Sinds 1996 zijn die twee al uit elkaar en nu pikt ze al die berichten niet langer, schrijft ze op Instagram. ‘Alles wat er in de media staat of gezegd wordt zijn aannames, veronderstellingen en roddels over één van mijn voormalige liefdes in relatie tot mij. Dus voor eens en voor altijd: Marco Borsato is een ex. Het idee achter de naam ex is dat het om een vroegere partner gaat. Vroeger is niet nu. En nee, wij worden nooit meer een koppel. Je leest het goed, nooit meer.’