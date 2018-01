Ex-manager Ludo Voeten is nieuwe liefde van Marga Bult

Oprah Winfrey overladen met complimenten na speech Golden Globes

15:53 Oprah Winfrey (63) heeft veel indruk gemaakt met haar toespraak tijdens de uitreiking van de Golden Globes. Oprah, die de oeuvreprijs Cecil B. DeMille Award in ontvangst nam, stond stil bij het misbruik in Hollywood dat dit jaar aan het licht is gekomen, en de #MeToo-beweging die daarop volgde.