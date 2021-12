Ex-man Heleen van Royen was zaaddonor tijdens huwelijk: ‘Ik vond het geweldig’

De ex-man van Heleen van Royen is zaaddonor geweest voor een gemeenschappelijke vriendin van hem en de schrijfster en tevens Mezza-columnist. Die onthulling doet Van Royen voor het eerst in het vrouwentijdschrijft Libelle. ,,Het is precies zo gegaan als we allemaal hoopten, geweldig. I love it when a plan comes toge ther .”

Heleen van Royen en Ton scheidden in 2016 na een huwelijk van twintig jaar. Maar waar veel ex-geliefdes elkaar vaak wel in de haren kunnen vliegen, gaan de twee nog steeds goed met elkaar om. Tijdens de feestdagen schuift iedereen bij Van Royen aan; uiteraard haar huidige partner Bart Meeldijk, haar kinderen met aanhang, haar (bonus)kleinkinderen, maar ook Ton en een gemeenschappelijke vriendin Nathalie met haar acht-jarige zoon Noah. Laatstgenoemde hebben een bijzondere band met Van Royen en Ton: Noah is namelijk het zoontje van Nathalie én van Van Royens ex-man.

In Libelle vertelt Van Royen voor het eerst over het moment dat Nathalie aan Ton vroeg om zaaddonor te zijn toen Ton en Heleen nog getrouwd waren. ,,Ze kwam geregeld langs toen we in Portugal woonden en op een avond vertelde ze dat ze graag moeder wilde worden, maar geen geschikte partner vond. ‘Als je een vader zoekt voor je kind, dan moet je deze hebben’, zei ik, naar Ton wijzend. ‘Kijk nou naar mijn kinderen, kijk hoe goed ze zijn gelukt, hoe ge-zond en ideaal ze zijn.’”

Angst dat de donorkwestie tussen het huwelijk van Ton en Van Royen in kwam te staan, had de schrijfster niet. ,,Geen seconde. Misschien speelde er zelfs wel iets van eigenbelang mee. Ik vond het óók geweldig omdat ik dacht: hoe leuk is dat, dan komt er nog een half- broertje of halfzusje bij en kunnen we de familie nóg groter maken! Zonder dat ik zelf hoef te baren, haha.”



Van Royen wist dus dat ze zowel Ton als Nathalie kon vertrouwen. ,,Ton zou nooit raar gaan doen, het kind opeens opeisen of zo. En Nathalie is verstandig en lief. Dus dat zou wel goed komen.” En het kwam goed, vertelt Van Royen trots. ,,Het is precies zo gegaan als we allemaal hoopten, geweldig. I love it when a plan comes together.”

Opgroeien

De feestdagen, dus. Van Royen geniet met volle teugen van de gezelligheid van iedereen bij elkaar. En dat ze Noah ziet opgroeien, doet haar goed. ,,Hij is voor mij heel vertrouwd omdat hij lijkt op mijn eigen kinderen. Toen hij klein was, hing ik weleens boven zijn wieg en snoof ik diep in. O ja, dacht ik, zo roken mijn eigen kinderen ook. Ik vind het bijzonder dat het zo goed heeft uitgepakt. Voor Nathalie is het natuurlijk super, ze is zo blij met hem.”



van Royen vindt het bovendien een fijne gedachte dat Noah weet waar hij vandaan komt. De 56-jarige columniste van deze krant kan daar zelf niet over meepraten. ,,Ik heb geen vader gehad. Ja, tot mijn dertiende, toen pleegde hij zelfmoord. Ik was nog echt jong. En tot die tijd was mijn vader ook niet zo met mij bezig.”



Bart, Van Royens partner, had wél een goede band met zijn vader, maar die kwam onlangs te overlijden. Van Royen bewondert de band die Bart met hem had. ,,Dat gun je iedereen. Daarom ben ik blij dat Noah dat wel heeft. Ton is ook zo trots op hem, hij zal er altijd zijn voor zijn zoon. Noah hoeft zich nooit niet geliefd of niet gezien te voelen”, besluit ze.

