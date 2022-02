Ex-Lama’s van Ziggo Dome naar vier man in huiskamer: ‘Hallo Zwolle, zijn jullie er klaar voor?’

Voormalige Lama’s van Ziggo Dome naar huiskamer

Ze zouden komende vrijdag in Zwolle aan hun clubtour beginnen, maar de mannen van Tafkal, The Artists Formerly Known As Lama’s, stellen die nog bijna twee maanden uit. Toch gaan Tijl Beckand, Ruben van der Meer, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben Nicolai vrijdagavond een optreden verzorgen.

