Ex-Jehova Verona ontroert kijkers NPO1: ‘Wat een kracht heeft deze vrouw’

Glazenwas­ser op non-ac­tief gesteld nadat hij foto’s van huis Akwasi deelde

14:13 Rapper Akwasi zegt zich niet langer veilig te voelen in zijn eigen huis, nu iemand foto’s van zijn nieuwe koopwoning in een Facebookgroep heeft gedeeld. ‘Dit is toch niet normaal?’ schrijft hij op Instagram. De man in kwestie is inmiddels op non-actief gesteld bij het bedrijf waar hij werkt, zo laat de directeur weten aan deze site.