Ex-geliefden Johnny Depp en Amber Heard maandag opnieuw in rechtbank: ‘Doet me veel pijn’

De 35-jarige Heard en de 58-jarige Depp, die van 2015 tot en met 2017 getrouwd waren, treffen elkaar maandag in de rechtbank van Virginia. De acteur heeft zijn ex aangeklaagd wegens smaad naar aanleiding van een artikel dat ze in 2018 schreef in The Washington Post over huiselijk geweld dat ze naar eigen zeggen heeft meegemaakt. Heard noemt in het bericht niet de naam van Depp, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat ze hem bedoelt. De actrice beschuldigde hem eerder al van het hebben van losse handjes, iets wat hij ontkent.

,,Ik heb zijn naam nooit genoemd en schreef over de prijs die vrouwen betalen als ze zich uitspreken tegen mannen met macht. Ik betaal die prijs nog steeds, maar hopelijk kan ik, wanneer deze zaak is afgesloten, verder gaan met mijn leven en Johnny ook”, schrijft Heard nu op instagram. Vanwege de rechtszaak zal ze de komende weken niets op sociale media posten.

Steun

De actrice is dankbaar voor alle steun die ze tijdens de kwestie heeft gehad. ,,En de komende weken zal ik die meer dan ooit nodig hebben.”

Vorig jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar in de rechtbank in Londen. Depp verloor toen een zaak tegen de Britse tabloid The Sun over een artikel waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad omdat hij vond dat onvoldoende was bewezen dat de acteur zijn ex niet had mishandeld. Heard was door The Sun aangevoerd als getuige en deed in de rechtbank haar verhaal over haar vermeende gewelddadige ex-man.

Fantastic Beasts

Vanwege de vermeende mishandeling van zijn ex-vrouw moest Depp onder meer zijn rol in de derde Fantastic Beasts-film neerleggen van producent Warner Bros. De acteur vond daarna dat hij door Hollywood geboycot werd. Inmiddels draait Fantastic Beasts in de bioscoop. Als opvolger van Depp kozen de makers voor de Deense acteur Mads Mikkelsen die de rol van schurk Gellert Grindelwald op een heel andere manier invult.

Depp vindt dat hij slachtoffer is van de huidige cancelcultuur en stelde eerder al dat ‘niemand daar veilig voor is’. Volgens de acteur gebeurt het niet alleen bij hem, maar ook bij vele anderen. ,,Dit gebeurt bij vrouwen en mannen. Helaas begint men op een gegeven moment te denken dat het normaal is om anderen uit te sluiten. Of dat ze uitgesloten worden. Maar dat is niet zo.”

