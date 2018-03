Ex Britney Spears wil hogere alimentatie voor twee zoontjes

Federline kreeg na zijn breuk met Spears omgerekend 1,5 miljoen euro mee plus de maandelijkse kinderalimentatie van 16.000 euro. De jurist die de danser in de arm heeft genomen, communiceert overigens niet rechtstreeks met Britney maar met haar vader Jamie die vanaf het begin van haar carrière al haar financiële zaken regelt.



Britney had na haar scheiding van Federline meerdere relaties. Momenteel is ze gelukkig met haar 23-jarige personal trainer Sam Asghari. Kevin, die voordat hij de superster leerde kennen al twee kinderen had, is in 2013 hertrouwd met de onbekende Victoria Prince en werd vervolgens opnieuw vader van een dochtertje en zoontje. Hij heeft dus in totaal zes kinderen bij drie verschillende vrouwen. Federline treedt tegenwoordig vooral op als muzikant en heeft naar verluidt een meer dan riant inkomen. Om die reden wordt zijn eis om extra geld door Amerikaanse showbizzmedia 'schaamteloos' genoemd.