Ewout Genemans lijkt sterk te lijden aan het Stockholmsyndroom

Concertbe­zoe­ker eist 1 miljoen van rapper Travis Scott wegens ernstige nalatig­heid

In de Verenigde Staten zijn de eerste rechtszaken aangespannen tegen rapper Travis Scott voor het gedrang dat afgelopen vrijdag ontstond tijdens het festival Astroworld. Daarbij kwamen zeker acht mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. In de Amerikaanse media is inmiddels sprake van zeker twee aanklachten tegen de rapper en organisator Live Nation.

8 november