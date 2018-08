Ewan McGregor is op zoek naar een verloren jeugd

winnie the poohIn zijn rol als de volwassen Christopher Robin, die als kind in de boeken over Winnie The Pooh verscheen, krijgt acteur Ewan McGregor enkele behartenswaardige levenslessen van zijn oude speelkameraad. ,,Het woord midlifecrisis komt niet in mijn woordenboek voor. Ik haat die uitdrukking.”

Ewan McGregor (47) hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord op de vraag of hij wel eens iemand heeft ontslagen. ,,Ik heb het één keer in mijn leven moeten doen. En nog wel op staande voet. Het betrof ons kindermeisje dat behoorlijk verslaafd bleek te zijn. Ik heb haar toen ik het ontdekte meteen de laan uitgestuurd.”

In de gedaante van de volwassen Christopher Robin, die als kind in de Winnie The Pooh-boeken van zijn vader opdook, moet McGregor (Trainspotting, de jonge Obi-Wan Kenobi in drie Star Wars-films) nog rigoureuzer te werk gaan. Robin moet als crisismanager in een kofferfabriek een groot deel van het personeel naar huis sturen. Dat druist in tegen het zachtmoedige karakter van Robin die zoekt naar een oplossing. Als hij na vele jaren weer Winnie the Pooh bij toeval treft, krijgt hij enkele belangrijke levenslessen van zijn oude speelkameraadje.

,,Pooh heeft een heel relaxte levensvisie. Met nietsdoen kun je ook veel bereiken is zijn standpunt. Het is een vorm van mindfulness die mij wel aanspreekt”, stelt McGregor vast.

Identiteitsprobleem

De Schotse acteur is het niet eens met de constatering dat Robin kampt met een midlifecrisis. ,,Ik haat dat woord. Het wordt zo vaak misbruikt. Als mannen op een bepaalde leeftijd een motorfiets aanschaffen wordt dat als een identiteitsprobleem afgeschilderd. Men staat er kennelijk niet bij stil dat de man in kwestie er plezier aan denkt te beleven.”

McGregor weet waarover hij praat. Jaren geleden trok hij met zijn makker Charley Boorman op de motorfiets van Londen naar Rusland en verder. Beiden schreven er een boek over (Long Way Down) en maakten er een documentaire van. ,,Ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld als toen op die motorfiets. Dat had niets met een of andere crisis te maken”, stelt McGregor vast.

,,Onze reis herinnerde mij aan mijn jeugd in Schotland toen ik met een vriend na school het nabijgelegen bos bezocht en lekker niets deden, precies zoals Winnie het gewild zou hebben.”

De acteur wijst er op dat zijn vertolking van Christopher Robin vooral op fictie is gebaseerd. McGregor is op de hoogte van de andere film, Goodbye Christopher Robin, waarin de jonge Robin wordt opgevoerd die grote moeite had met zijn status als kindster. Hij verafschuwde het werk van zijn vader A. A. Milne zo erg dat hij geen royalty’s wilde van de immense boekenverkoop.

,,Ik denk dat die film dichter bij de waarheid was dan onze film. Robin heeft nooit in een kofferfabriek gewerkt. Het is fictie. Het is een soort zoektocht naar zijn verloren jeugd. Winnie wijst hem de weg om weer een echt mens te worden.”

Omstreden

Zelf moet McGregor niets hebben van geluiwammes. De acteur rent van film naar film. Maandenlange motortochten zitten er niet meer in. Een van zijn volgende projecten maakt erg nieuwsgierig: het filmvervolg op The Shining, de film van Stanley Kubrick met Jack Nicholson als de schrijver die langzaam zijn verstand verliest. Het vervolg heet Dr. Sleep, opnieuw geschreven door Stephen King. McGregor speelt de rol van het helderziende jongetje Danny Torrance die inmiddels een volwassen man is geworden.

,,Ik heb veel zin in deze film”, zegt McGregor. ,,Het script is fantastisch. Maar het zal een moeilijke klus worden om iedereen tevreden te stellen. De film The Shining was omstreden. Stephen King distantieerde zich er publiekelijk van. Anderen vonden de film veel beter dan het boek. Ik behoor tot die laatste groep. Het zal mij benieuwen hoe King onze film te zijner tijd beoordeelt. Aan het verhaal zal het niet liggen. Dat heeft hij zelf bedacht.”