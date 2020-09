Everon Jackson Hooi schittert in film Buladó: ‘Maar die speelt toch in een soap, hoor ik ze denken?’

SPOILER ALERT Eerste afvaller The Masked Singer bekend: ‘Kon niet mis­sen!’

7:19 Het tweede seizoen van The Masked Singer zorgde vanavond bij de kijker meteen voor een lawine aan suggesties in hun speurtocht naar welke BN’er er schuilgaat in welk kostuum. Het zangprogramma van RTL 4 was dan ook in no time trending topic op Twitter. Wie gaan er schuil achter de Kameleon, de Koning, de Vuurvogel, het Skelet, de Lama en al die andere karakters? En voor wie viel al in de eerste aflevering het doek?