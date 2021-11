Evenementenbranche verbaasd en boos over nieuwe maatregelen

Wel heeft het kabinet extra steunmaatregelen aan de sector beloofd. Wat die inhouden, is nog niet duidelijk. Bestaande maatregelen, zoals het laten zien van een coronatoegangsbewijs, blijven gelden.

,,Het is economisch niet rendabel”, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ,,Artiesten moeten het maar willen, voor zittende mensen optreden.” Daarbij moeten kaartjes voor veel hogere prijzen verkocht worden vanwege de verminderde capaciteit en vreest hij dat mensen geld gaan terugvragen of afzeggen. ,,Want mensen komen ook voor de ervaring.” Daarom is hij blij dat er steunmaatregelen voor de sector komen.

Teleurstelling

Zowel Schans als Jolanda Jansen, die spreekt namens de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Rotterdam Ahoy is, uiten verbazing over de nieuwe maatregelen voor de sector, omdat de besmettingen volgens hen niet terug te herleiden zijn naar hun sector. ,,We werken met coronatoegangsbewijzen en dat werkt hartstikke goed”, zegt Schans. ,,We spelen nauwelijks een rol in toenemende besmettingen.”

Jansen geeft aan naast verbazing ook ‘teleurstelling, al dan niet boosheid’ te voelen. ,,Wat voor ons duidelijk is, is dat dit beleid niet gestoeld is op feiten en inhoud. Al uit de fieldlabevenementen kwam naar voren dat evenementen veiliger zijn dan thuis bezoek ontvangen. Ik denk dat het een ontzettend naïeve illusie is om voor te stellen met maximaal vier mensen thuis te komen. De problemen zitten niet bij deze sector. Dit zijn symbolische maatregelen.”

Toch geeft Schans aan ook ergens begrip te hebben voor de nieuwe maatregelen. ,,We moeten het toch met zijn allen oplossen.”

