Evenblij hoopt dat nieuw programma een blijvertje is

Hij bakt oliebollen met André van Duin, spreekt indringend met Sara Kroos over haar depressie en poogt illusionist Victor Mids te verschalken op zijn eigen terrein; de drie ontmoetingen tijdens Frank Evenblij maakt vrienden zijn de programmamaker (39) zo goed bevallen dat hij zijn zinnen heeft gezet op een vervolg van deze eenmalige uitzending. ,,Een serie van vijf afleveringen als deze in het nieuwe jaar; ik hoop dat de NPO daarvoor groen licht geeft.''



Voorlopig is er vanavond deze eerste uitzending waarin Evenblij, op televisie begonnen bij De Wereld Draait Door in de rubriek De Jakhalzen, zich als vragensteller in de voor hem ideale omstandigheden beweegt. Met Mids bezoekt hij een museum, Kroos en Van Duin zoekt hij thuis op. ,,Ik ben geen strenge ondervrager, geen type van het gestrekte been. Ik zie mezelf meer als gesprekspartner dan als interviewer. Het mag best vriendschappelijk zijn, maar ik hoop dat de geïnterviewden mijn oprechte interesse voelen. Ik wil ze echt beter leren kennen, ben niet op zoek naar sensatie.''