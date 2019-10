Even wat anders dan Iron Man: dit is Robert Downey Jr als dokter Dolittle

Vanuit de hele wereld reacties op Floor Jansens Phantom of the Opera

14:05 Floor Jansen en Henk Poort scoren op dit moment een dikke nummer 1-hit met The Phantom of The Opera, dat ze zaterdag samen zongen in de Beste Zangers. Niet alleen op iTunes scoren de twee, ook op YouTube is het clipje al bijna één miljoen keer bekeken en is het nummer trending.