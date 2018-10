Even voorstellen: de naar een vlam hunkerende truckers

Trucker zoekt VlamDit zijn ze dan: de acht naar liefde hunkerende vrachtwagenchauffeurs die een partner hopen te vinden via Trucker zoekt Vlam. Kijk hier voor meer info over de truckers.

In onderstaande video stellen de truckers zich voor!

Hanneke (26)

Woonplaats: Well (Limburg)

,,Ik ben internationaal chauffeur en ben alleen in het weekend thuis. Daar moet een man wel tegen kunnen. Ik rijd al een jaar of zes, zeven op de vrachtwagen. Mijn hond Fabis, een Engelse Staffordshire, gaat altijd mee. Dat is al zo sinds hij zeven weken oud was. Wie zoek ik: een rustige man met een eigen mening. Hoe hij er uit moet zien? Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik kijk niet zo naar uiterlijk.”

Volledig scherm Hanneke © prive

Chris (29)

Woonplaats: Warmenhuizen (Noord-Holland)

,,Met mijn broer heb ik een transportbedrijf, we werken voornamelijk in Nederland. Ik ben doordeweeks twee tot drie nachtjes van huis. Ik ben een paar jaar vrijgezel en wil graag iemand ontmoeten die me wat meer van het werk weghoudt. Leuke dingen doen, weekendjes weg. Lijkt me leuk iemand te ontmoeten die lief, grappig en spontaan is én eventueel een heel mooie bos krullen heeft.”

Volledig scherm Chris © Marco de Swart

Dennis (23)

Woonplaats: Krabbendijke (Zeeland)

,,Ik ben internationaal chauffeur, onderweg door Europa staat de hele dag de hardcore aan. Met die muziek word ik wakker en ik ga ermee naar bed. De truck is mijn hobby, maar ik houd ook van sportvissen. Ik ben op zoek naar een leuke, rustige meid die me af en toe op mijn plek kan zetten. Als ze mee wil gaan naar hardcorefeestjes, is dat helemaal mooi!”

Volledig scherm Dennis © Marco de Swart

Ed (34)

Woonplaats: Oss (Noord-Brabant)

,,Ik rijd voornamelijk in Nederland en kleine stukjes België, elke avond kom ik thuis. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met vrienden, zoals een etentje, een bioscoopje, een avondje stappen. Al mijn hele leven ben ik vrijgezel, ik ben er aan toe om met iemand iets op te bouwen. Ik zoek een lieve, goed verzorgde, hard werkende jongeman tussen de 26 en de 30 om samen leuke dingen mee te gaan doen. Zwart haar is een pre.”

Volledig scherm Ed © Marco de Swart

Jeffrey (31)

Woonplaats: Tilburg (Noord-Brabant)

,,Ik rijd door Nederland en een klein beetje in België en Duitsland. Ik ben nu zo’n vijf jaar vrijgezel. Ik zoek een leuke meid tussen de 25 en 35 jaar die mij respecteert zoals ik ben en die absoluut geen Barbie is. Met zo'n meid zou ik graag naar automeetings gaan en lekker toeren. Om dan ’s avonds samen op de bank te hangen.”

Volledig scherm jeffrey © Marco de Swart

Myron (26)

Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland)

,,Ben je op zoek naar een leuke, sportieve jongen die ook nog lekker kan koken? Ik ben internationaal chauffeur en zodra ik in mijn vrachtwagen zit, voel ik me de koning van de weg. Vijf dagen per week ban ik van huis. Ik zou het leuk vinden om met iemand het leven te delen, huisje-boompje-beestje. Mijn hobby’s zijn gamen, koken, film kijken, festivals bezoeken, of een biertje drinken met vrienden. Ik ben op zoek naar een sportieve vrouw met humor, die van lekker eten houdt en goed verzorgd is.”

Volledig scherm Myron © Marco De Swart

Peter (36)

Woonplaats: Groenlo (Gelderland)

,,Ik vervoer voornamelijk zeecontainers in Twente en de grensstreek van Duitsland. Ik pak graag een bioscoopje of cafeetje, rijd graag in Amerikaanse oldtimers en verzamel schaalmodellen van trekkers en vrachtwagens. Ik vind dat ik te lang vrijgezel ben en zoek een zelfstandig iemand die er tegen kan dat ik vaak weg ben. Het zou leuk zijn als ze de autopassie met mij deelt. En zegt wat ze denkt.”

Volledig scherm Peter © Marco de Swart

Rob (34)

Woonplaats: IJsselstein (Utrecht)

,,Zoek jij een betrouwbare en sportieve jongen? Ik rij vaak in Nederland, soms ook in Duitsland, maar ben elke avond weer thuis. In mijn vrije tijd doe ik aan sport; twee keer per week hardlopen en hockey. Al enkele jaren ben ik vrijgezel en ik ben toe aan een serieuze relatie met een leuke vrouw die af en toe tegengas geeft, het initiatief kan nemen en ook zorgzaam is. Ik ben 1,97 meter, dus een beetje lengte zou fijn zijn - 1,60 meter is wel érg klein.”