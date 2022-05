Even tot hier herenigt Finkers en Kaandorp met liedje over moddergooiende Depp en Heard

Waar gaat Depp vs Heard ook alweer over?

De voormalige geliefden Johnny Depp en Amber Heard staan al enkele weken tegenover elkaar in de Amerikaanse rechtbank, naar aanleiding van een essay dat actrice schreef als slachtoffer van huiselijk geweld. Ze noemt Depp niet bij naam, maar wie de showbizzpers had gevolgd, kon eruit afleiden dat het deels over haar relatie met hem ging. Depp ontkent dat hij haar ooit heeft geslagen, zegt dat hij zelf slachtoffer is van een gewelddadige Heard en wil 50 miljoen dollar aan schadevergoeding. De actrice heeft haar ex daarna óók beschuldigd van laster vanwege zijn aantijgingen tegen haar en eist nu een bedrag van 100 miljoen dollar. De (bizarre) verwijten gaan over en weer: zij zou in zijn bed hebben gepoept, hij zou bij een ruzie een vingertopje verloren zijn en vervolgens met de bloedende stomp teksten op de muur hebben geschreven.