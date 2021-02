Even terug naar het oude normaal: in de zaal bij Guido Weijers denk je niet meer aan corona

UpdateVijfhonderd mensen voelen zich zaterdag even uitverkoren als ze in het theater mogen kijken en luisteren naar een show van Guido Weijers. Corona is even ver weg, al is de pandemie toch de aanleiding voor de voor deze tijd zo ongewone middag. ,,Het leek wel of ze die staande ovatie een jaar hadden bewaard.’’

Het lijkt even alsof corona niet bestaat. Guido Weijers (43) komt op, de halve zaal gaat staan en er barst een orkaan los van applaus en gejoel. De andere helft van de zaal doet niet minder enthousiast mee, maar blijft volgens afspraak keurig in de stoel zitten. Want de reden dat het Beatrixtheater in Utrecht vanmiddag met 500 mensen is gevuld, is wel degelijk corona.

Lees ook Guido Weijers over proefvoorstelling: het werd hoog tijd

Het is na een zakencongres op dezelfde locatie het eerste publieksevenement in de reeks van acht Fieldlab-proeven, waarbij testevenementen worden georganiseerd om het gedrag van de toeschouwers te volgen. Dat gebeurt met techniek (chips en videocamera’s) en volgens strikte regels.

Lees door onder de videopost.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Alexander van Eenennaam (@avaneen) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Want hoewel het zaterdagmiddag voelt als een ouderwets middagje uit, moesten de bezoekers er wel iets voor overhebben om in de zaal te zitten bij Weijers’ Masterclass Geluk. Iedere bezoeker moest vooraf naar Utrecht, Rotterdam, Amsterdam of Eindhoven om een coronatest te ondergaan en over vijf dagen moet dat opnieuw. Dan bij wijze van nazorg. Mocht iemand dan toch positief testen, dan weet Fieldlab dankzij de chips exact met wie die persoon in contact is geweest en hoe lang.

Voor Guido Weijers is het zaterdag vooral een heuglijke dag. Op het podium, geïntroduceerd met vuurwerk, houdt hij zijn betoog over geluk en hoe je als mens gelukkiger kunt worden. Het is gezien alle coronabeperkingen een toepasselijk onderwerp deze middag waarin zijn toehoorders in de zaal in bubbels zijn verdeeld.

Borrelbox

De één heeft meer bewegingsvrijheid dan de ander, de gemene deler is wel dat iedereen bij de ingang een temperatuurmeting heeft ondergaan. Steekproefsgewijs zijn nog extra sneltests voor corona uitgevoerd. De 200 mensen uit de ‘gele’ bubbel en de 50 uit de ‘groene’ bubbel mogen in de pauze de zaal verlaten voor een bezoek aan het toilet of de bar. De 250 toeschouwers in de ‘blauwe’ bubbel blijven verplicht zitten, hun ‘pijn’ wordt verlicht met een borrelbox.

Volledig scherm Tussen de huishoudens in de zaal vullen kartonnen beelden van artiesten als Karin Bloemen, Thijs Römer en Brigitte Kaandorp de stoelen. © ANP

In welke bubbel je vanmiddag ook zit, de voorstelling blijft dezelfde. Er wordt nauwelijks gekucht in de zaal, deels omdat iedereen negatief is getest en klachtenvrij is, deels omdat hoesten tegenwoordig sociaal erg onwenselijk is geworden. Iedere bezoeker heeft de zogeheten Close-app moeten downloaden, een communicatiemiddel waarmee vooraf de coronatests zijn geregeld, maar waarmee de organisatie ook contact met het publiek kan houden voor onderzoeksvragen of aanwijzingen.

Zaalwacht

Zo heeft het slotapplaus nog niet geklonken, of er verschijnt vanuit de app een oproep op de telefoon om nog vooral even te blijven zitten en te wachten tot een zaalwacht jouw rij oproept om te vertrekken. De veiligheidsmaatregel verschillen per bubbel. Achterin de zaal zit iedereen naast elkaar, eigenlijk zoals we voor corona gewend waren. In de twee bubbels voorin de zaal draagt men een mondkapje. Vanaf het podium gezien is het rechterdeel nog net iets strenger beveiligd vanwege het gebruik van spatschermen. In beide bubbels vooraan worden huishoudens van elkaar gescheiden met lege stoelen. Die zijn voor de aanblik bezet door kartonnen versies van artiesten als Ellen ten Damme, Karin Bloemen, Thijs Römer en Brigitte Kaandorp.

Tijdens de voorstelling verdwijnen alle coronamaatregelen naar de achtergrond. Na verloop van tijd denk je als toeschouwer niet meer aan mondkapjes of tests, maar lach je onbevangen hardop over een grap over een Fiat Multipla (waar je niet gelukkig van wordt).

Hoe zit het ook alweer?

Fieldlab houdt deze en volgende maand in totaal acht proeven; naast het congres en de theatervoorstelling zijn dat twee voetbalwedstrijden, twee concerten en twee festivals. Alle bezoekers zijn negatief getest op corona, de onderzoekers kijken alleen naar het gedrag. Via technologie wordt bekeken hoeveel contactmomenten er zijn tussen de toeschouwers. Op basis van dit data komt er een risicoanalyse, op basis waarvan de overheid kan inschatten of het verantwoord is weer culturele evenementen te organiseren.



De resultaten van de proeven worden telkens tussen drie en zes weken na een evenement verwacht. In Fieldlab hebben de evenementensector en vier ministeries de krachten gebundeld. Meerdere universiteiten en onderzoeksbureaus werken mee aan het initiatief, OMT-lid en microbioloog Andreas Voss is een van de onderzoeksleiders.

Voor Weijers, die onder zijn toehoorders onder anderen cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) en de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft, voelt alleen het begin van de voorstelling anders dan normaal. ,,Ik merkte dat de zaal heel hongerig was’’, zegt hij terwijl hij net een half uur klaar is. ,,Het leek echt alsof corona niet bestond, dat beginapplaus van het publiek was een enorme ontlading, het was alsof ze deze staande ovatie een jaar hadden bewaard voor dit moment. Dat ontroerde me.’’

Een paar minuten eerder heeft hij op het podium in het theater zijn ervaringen gedeeld met Van Engelshoven. Op haar en haar collega’s heeft Weijers zijn hoop gevestigd. ,,Ik heb twee weken geleden ook gezoomd met minister De Jonge, ik heb hem gevraagd om de uitkomsten van deze proeven toch vooral serieus te nemen. Dat heeft hij toegezegd en dat hoorde ik nu ook weer van minister Van Engelshoven.’’

Volledig scherm Na afloop praat Guido Weijers bij met onder anderen minister Van Engelshoven (links) en burgemeester Sharon Dijksma (2de van links) © ANP

De bewindsvrouw had zelf tijdens de voorstelling ook geluksmomentjes gekend, zegt ze. ,,Je voelt in de zaal hoe fijn het is dat dit weer eens kan, maar het blijft een experiment. Wanneer dit weer zou kunnen? Ik kan er helaas geen datum op plakken. Daarvoor zijn we afhankelijk van te veel factoren.’’

Weijers, die belangeloos meewerkte, beschouwt de middag in het Utrechtse theater als symbolische start van een betere tijd. ,,We hebben voor mijn gevoel een vicieuze cirkel doorbroken. We hebben een jaar stil gezeten. Is het theater echt zo veilig als wij denken? We wisten het niet omdat we het niet mochten meten. En als je iets niet meet, dan weet je het niet. Nu mogen we eindelijk meten, ik hoop heel erg dat iedereen die hier vanmiddag is geweest, deel blijkt te zijn geweest van de oplossing.’’

Volledig scherm Bezoekers tijdens de pauze van de voorstelling van cabaratier Guido Weijers. © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP