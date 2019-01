Eva van de Wijdeven en Imanuelle Grives in Zapp-serie Ninja Nanny

The Voice 2 miljoen mensen zien JoHaLee blij verliezen: ‘Met hem nooit meer oorlog’

10:39 Een battle verliezen en weg moeten uit The voice of Holland, maar toch zó blij zijn dat je alle coaches aansteekt. Ruim twee miljoen mensen zagen gisteravond hoe Lil’ Kleine de Purmerendse levensliedzanger JoHaLee Glastra (35) een voorbeeld noemde voor de wereld. ,,Met jouw persoonlijkheid is er nooit meer oorlog.’’