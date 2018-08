Eva Simons valt net niet uit infinitypool en Kim-Lian stopt met bed & breakfast

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Kim-Lian van der Meij heeft met gemengde gevoelens besloten dat ze haar gastenhuisje niet langer verhuurt. Een bed & breakfast runnen vindt ze gezellig, maar het vreet energie.

Het runnen van een #bedandbreakfast staat NIET meer op mijn #bucketlist ✅ Ons gastenhuisje 🇸🇪 heeft bijna geen dag leeg gestaan deze zomer... 😅 Super gezellig, maar ook... 🤯 Lees er binnenkort alles over in mijn column in @flair_nl Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 14 Aug 2018 om 12:04 PDT

Dieetgoeroe Sonja Bakker kan in ijsjestijd niet kiezen uit maar liefst 14 ijskoude lekkernijen. Is het een calorie-arm raketje of een caloriebom geworden?

Ben jij ook een ijsjes liefhebber? #ijsjestijd Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2018 om 4:41 PDT

Baby Scottie is na een spuugsessie blij en opgelucht, moeder Saar Koningsberger kan voor de zoveelste keer haar kleding verwisselen.

Ze doet het niet vaak maar Scottie vind over mij heen barfen duidelijk een feest! #genieton #ikgenietookvandiezureluft #enookvandiegroevenbijmnmondhoek #jalekkerhoor Een foto die is geplaatst door null (@saarkoningsberger) op 14 Aug 2018 om 10:54 PDT

Oscar Kazan houdt zijn dochtertje Skyler Wendy aan de Spaanse kust dichtbij zich nadat hij drie weken lang weinig tijd met het meisje kon doorbrengen.

Zo fijn om na 3 weken eindelijk weer tijd met mijn dochter door te kunnen brengen ❤🌞⛱🌴 Een foto die is geplaatst door null (@oscar_kazan) op 14 Aug 2018 om 10:56 PDT

Romy Monteiro heeft naar eigen zeggen in Griekenland genoten van veel tzatziki en ouzo, maar daar is weinig van te zien. Mogelijk houdt de musicalster zich aan een strikt dieetregime nu haar bruiloft nadert.

Zon, tzatziki en ouzo, wat was Griekenland fijn! 🇬🇷 Een foto die is geplaatst door null (@romymonteiro) op 14 Aug 2018 om 9:36 PDT

Eva Simons, die zichzelf als superheld betitelt, en haar rode kuif genieten van een vakantie op een onbekende locatie.

Superhero’s need vacation too 🏝 Een foto die is geplaatst door null (@evasimons) op 14 Aug 2018 om 10:36 PDT

Chantal Janzen benadrukt bij onderstaande foto dat ze in het dagelijkse leven niet in eten zit.

Normally I don’t sit in food. Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2018 om 4:54 PDT

Altijd handig! Xelly, de zus van Yolanthe Sneijder-Cabau, geeft een korte demonstratie van haar visagieskills.

Put your sound on! And do the makeupdance with me!💃🏻💄niet omdat het moet maar omdat het kan 😎 #ibizagirl #spanishvibes #summervibes #salsa #makeuptutorial #redlips #beforeandafter Een foto die is geplaatst door null (@xellycvk) op 14 Aug 2018 om 4:22 PDT

Zangeres Trijntje Oosterhuis trakteert vanuit Griekenland haar volgers op een zonnige gezinsfoto. Te zien: Trijntje, haar zoons Jonas en Marijn uit een eerder huwelijk, haar vriend Alvin Lewis, hun dochtertje Maël en en Alvins zoontje (rechts) uit een vroegere relatie.

Lovely Greece! @shadoseeka @jonas.eeden @marijnvde3107 👱🏻‍♂️👧🏽👩🏻👱🏻‍♂️👨🏾👦🏽lovely family 🧡💗❤️💙💛💙 Een foto die is geplaatst door null (@trijntjeoosterhuis) op 14 Aug 2018 om 1:49 PDT

Zangeres Krystl Pullens heeft nog één keer de motorkap van haar gifgroene Ford Fiësta geknuffeld, omdat de wagen na 6,5 jaar trouwe dienst moest worden ingeruild voor iets nieuwers.

Na 6,5 jaar neem ik afscheid van m’n vertrouwde groene rakker.. 🐸😢👋🏼😃 #doeiauto #groen #kikker #fordfiesta #tijdvoorietsnieuws Een foto die is geplaatst door null (@krystlmusic) op 14 Aug 2018 om 3:47 PDT

Actrice Marly van der Velden kwam tijdens het uitmesten van haar rommelzolder een foto uit ver vervlogen jaren tegen.

Zolder aan het opruimen en dan kom je nog wel eens wat tegen! #littleme #opruimen Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 14 Aug 2018 om 1:27 PDT

Paul de Leeuw is aan het chillen op het strand van de mondaine Spaanse kustplaats Marbella.

Huidige mood! #vakantie #spanjeolaaaaaa Een foto die is geplaatst door null (@pauldeleeuw___) op 14 Aug 2018 om 3:09 PDT

Daphne Deckers is ook al aan het genieten over de grens. Haar advies: duik in het leven en maak eens een goede plons.

Dive into life and make a splash! 💦 #happytuesday Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 14 Aug 2018 om 2:34 PDT

Fender, het pasgeboren zoontje van Roxeanne Hazes en haar aanstaande man Erik Zwennes, staat wegens opspelende darmpjes voortdurend met zijn vader onder de douche.

Soms denk ik dat hij expres zijn vader onder poept, zodat ze weer lekker samen kunnen douchen. ☺️👍🏻❤️ Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 13 Aug 2018 om 12:02 PDT

Actrice Georgina Verbaan raakt niet uitgepraat over het kennelijk ranzige zwembad bij haar vakantieverblijf in Kroatië. Volgens Verbaan is het zwembad ronduit smerig vol pleisters, voetschimmels, haren en badgasten die onder water tegen je aan schurken.

Marco Borsato staat vandaag stil bij de geboortedag van zijn vader Roberto die in januari 2009 op 69-jarige leeftijd overleed.

Lieve papa vandaag is het weer je verjaardag en soms is dat gemis dragelijk maar nu vandaag doet met me zeer! Ik mis je ook al was ik bij leven je ook vaak kwijt. Vandaag drink ik een glas goede Italiaanse wijn om te vieren dat ik met trots je achternaam draag en zo ook je kleinkinderen. Sono orgoglioso del nostro cognome #tiganello Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 14 Aug 2018 om 0:55 PDT

Nance Coolen en haar bruine labrador zijn tijdens een uitlaatrondje overvallen door een gigantische plensbui. ,,Een kwestie van een verkeerde timing'', moppert de zangeres-presentatrice.

Hond uitlaten vs bad timing #verzopenkat #nattehond #badtiming #rain #wetwetwet #potd Een foto die is geplaatst door null (@nancecoolen) op 13 Aug 2018 om 9:37 PDT

Presentatrice Nicolette van Dam blaast vandaag 34 kaarsjes uit en de eerste die haar feliciteert is goede vriend Fred van Leer.

Lieve @nicolettevandam1 gefeliciteerd met je verjaardag ! Nog meer van dit soort weekenden graag ❤️🤪💋🎉 Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 13 Aug 2018 om 23:05 PDT

Wat voel ik mij jarig!! Mijn mooiste cadeau?! Die 2 koekies in mijn armen... ❤️🎉 #birthdaygirl Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 14 Aug 2018 om 3:22 PDT

De wereldberoemde Nederlandse YouTuber Nikkie de Jager, bekend van haar make-uptutorials, vindt dat op onderstaande foto best bescheiden visagie is toegepast.

I think I deserve a double tap just for how SOFT this makeup look is compared to my other dramatic ones 🙈😅❤️ NEW video up on my channel ✨ link in bio to watch! Een foto die is geplaatst door null (@nikkietutorials) op 13 Aug 2018 om 15:02 PDT

André Hazes heeft op Bonaire een nieuwe liefde ontdekt: ezeltjes die in een opvangcentrum worden verzorgd. Hij, zijn vriendin Monique Westenberg en hun zoontje Dreetje zijn niet weg te slaan bij de aanhankelijke hoefdieren.

Zo verliefd geworden op dit ezeltje vandaag. Bono heeft mijn hart gestolen. De wereld veranderen doen we ieder voor zich, beetje voor beetje... Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 13 Aug 2018 om 21:23 PDT

Weer naar de ezeltjes geweest vandaag. Zo mooi hoe de beestjes hier worden opgevangen! Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 13 Aug 2018 om 20:24 PDT

Edsilia Rombley en haar man Tjeerd Oosterhuis hebben gisteren de verjaardag van hun dochtertje Imaani (8) gevierd. Het muzikale stel heeft ook nog dochtertje Aisa-Lynn (2013).

Onze kleine meid alweer 8 jaar! 🎉Vandaag een heerlijke dag gehad! Wat gaat de tijd toch snel! 😍 @tjoosterhuis ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@edsiliarombley) op 13 Aug 2018 om 14:51 PDT

Lieke van Lexmond keek gisteren op haar vakantieadres met een zwoele, ietwat mysterieuze blik en een glimneusje, in de camera van haar telefoon.

Vacation! ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 13 Aug 2018 om 15:46 PDT

Cabaretier Claudia de Breij heeft tijdens haar citytrip in New York 'slappe schouders en een kromme rug' gekregen van het eindeloze rondzeulen met haar rugzakje.

Danny Froger en zijn vriendin Ann Dominique Wilten zijn samen en met hun onafscheidelijk smartphones en buitenproportioneel grote zonnebrillen heerlijk aan het genieten van een zogenoemde bier- en pizzavakantie.

Samen genieten ❤️ #robinhood #voetjesinhetzand #bierenpizza Een foto die is geplaatst door null (@dannyfroger) op 13 Aug 2018 om 15:15 PDT

Rapper Ali B moest even met zijn ogen knipperen toen hij op tv een dubbelganger voorbij zag komen. ,,Zoek de verschillen.''

Zoek de verschillen Een foto die is geplaatst door null (@alibspec) op 13 Aug 2018 om 13:33 PDT

Model Jessie Jazz Vuijk, voral bekend als de ex-vriendin van polderprins Tim Douwsma, heeft niet altijd zin om voor de camera's te staan.

become a model, it will be fun they said 😅 Een foto die is geplaatst door null (@jessiejazzvuijk) op 13 Aug 2018 om 13:05 PDT

Singer-songwriter Douwe Bob heeft een goede vriend een Rolexhorloge cadeau gedaan: in dit geval een tatoeage van het legendarische, uiterst kostbare klokje. Oordeel zelf of de huidtekening geslaagd is.

@stevenoprinsen wilde een Rolex.... Dus die heb ik hem gegeven. #tattoodouwe #prachtwerk Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 13 Aug 2018 om 12:16 PDT

Mees (9), het zoontje van Bridget Maasland, smokkelde gisteren een jas vol popcorn naar binnen in een bioscoop.

Popcorn naar binnensmokkelen bij de filmhallen! #bioscoop #winnietbepooh #zohardgegierdvanhetlachensamen Een foto die is geplaatst door null (@bridgetmaasland) op 13 Aug 2018 om 12:14 PDT

Marieke Elsinga en Mattie Valk zijn nog steeds in Australië om daar hun nieuwe Q music-ochtendshow (start begin september) voor te bereiden.