Eva Simons breekt tijdens interview: 'Ik heb te weinig uitgebracht'

videoEva Simons moet nog altijd vechten om haar muziek uit te brengen en is daar flink gefrustreerd over. De zangeres lag verschillende keren met platenmaatschappijen in de clinch over nieuwe nummers en concludeert nu snikkend dat ze te weinig heeft uitgebracht.

,,Wat vind ik belangrijk? Mijn ego voeden of kijken wat mijn ziel nodig heeft. Dan kom je bij hele andere vragen'', zegt ze in een emotioneel interview op het publieke radiostation FunX. Simons stelt dat ze 'schade heeft opgelopen' van de moeilijke periode in haar leven. ,,Ik ging aan mezelf twijfelen. Nog steeds!'' In tranen: ,,Ik heb nu die platen wel uit maar wat is goed? Wat is niet goed? (...) Je krijgt er echt een gek trauma van.''

Volgens de 34-jarige singer/songwriter weigerde platenlabel EMI de hit Take Over Control uit te brengen. Het werd een wereldhit toen Afrojack het nummer uitgaf via Spinnin' Records. ,,Maar zelfs toen deed EMI moeilijk over dat ik featuring artist was'', aldus Simons tegen dj Fernando Halman. Na dat conflict ging ze bij het label weg waarna ze bij Interscope weer tegen een muur opliep. ,,Ik had echt nummers liggen met Angello en Avicii, maar ze hoorden er geen tweede Take over Control en wilden niks uitbrengen. Zat ik weer vast.''

In april 2018 bracht Simons, die na de meidengroep Raffish in 2009 solo doorbrak, de single The One uit bij haar huidige platenmaatschappij 8ball Music. Die track bleef steken in de Tipparade. Sinds een jaar is de zangeres samen met muziekproducer Boaz.