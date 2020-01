Eva Jinek terug in kijkcijfer top 10, Op1 zakt weg

Nikkie Tutorials: Het is oké, ik ben vrij!

8:17 YouTube-sensatie Nikkie de Jager (25) is omvergeblazen door de impact die haar coming-out als transgender sinds maandag heeft gehad. De Brabantse, beter bekend als Nikkie Tutorials, haalde wereldwijd de media en was gisteren op Google de op drie na meest ingevulde naam. ,,Dat is bizar, maar het maakt me erg blij. Dat betekent dat mijn boodschap verspreid wordt’’, reageert ze.