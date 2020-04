Eva Jinek schreeuwt het uit na blooper: ‘Haal het weg!’

Een klein foutje sluipt er zo in, werd gisteravond pijnlijk duidelijk in de studio van Jinek. Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge waren aanwezig in de studio om over het nieuwe seizoen van het satirische programma Draadstaal te praten. De redactie van de talkshow had wat beeldmateriaal van beide heren verzameld om op het scherm te tonen, maar niet alle achtergrondinformatie bleek goed te zijn gecheckt: de relatiestatus van Van de Ven bijvoorbeeld.



,,Dit is toch niet meer mijn vriendin, lieve mensen!”, riep de regisseur uit, bij het zien van een kiekje van hem en zijn ex. ,,Als mijn huidige vriendin dit ziet...”, ging hij verder, wat bij Van Koningsbrugge voor een lachbui zorgde. Jinek sloeg ondertussen geschrokken haar handen voor haar mond. ,,Nee! Dit is niet waar wat je zegt? Is dit een grap of niet? Ik krijg het helemaal warm!”, klonk het overstuur.



Tafelgast Humberto Tan zag de humor van de blooper wel in en deed nog een extra duit in het zakje: ,,Hoe lang is het al je ex?”, vroeg hij aan de regisseur. ,,Drie jaar!”, reageerde Van de Ven onthutst. ,,O mijn god! Nondeju. Ik kan alleen sorry zeggen”, riep Jinek het weer uit.



Dat was echter nog niet het einde van het pijnlijke doch hilarische moment. Net toen Jinek het interview weer wilde vervolgen, verscheen het kiekje wederom in beeld. ,,Aaah nee! Haal het weg!”, schreeuwde ze het nog een keer uit.