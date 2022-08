Eva Jinek probeerde wanhopig door de Volendamse façade heen te breken

Fabrice zat jarenlang in de wereld van de vechtsport, nu koppelt hij tortelduif­jes in Lang Leve de Liefde

Jarenlang was Fabrice Deters onder andere matchmaker in de vechtsport en koppelde hij vechters aan elkaar. Maar nu brengt hij tortelduifjes samen bij het populaire programma Lang Leve de Liefde. Het contrast tussen werken met alfamannetjes Rico Verhoeven en Badr Hari en Lang Leve de Liefde is groot.

28 augustus