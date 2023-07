Eva Jinek moet bij de NPO dezelfde problemen oplossen als bij RTL

Het was 4 maart 2019. RTL maakte bekend te stoppen met RTL Late Night. Nadat eerder - na flink wat succesvolle jaren - de klad in de kijkcijfers van Humberto Tan was gekomen, werd hij in zijn programma vervangen door Twan Huys. Er zou een meer journalistieke koers gevaren gaan worden, maar uiteindelijk bleek het een complete mismatch. Na enkele maanden was het klaar voor Huys en lag de late avond aan gruzelementen voor RTL.



Wie kon die late avond redden? Zou Matthijs van Nieuwkerk de overstap maken of misschien toch Jeroen Pauw of Eva Jinek? Uiteindelijk werd het de laatste van de Grote Drie van de NPO. Ze nam haar eigen productiemaatschappij mee en stond voor een pittige uitdaging. ‘Ik houd ervan risico te nemen en deze stap is niet zonder risico, want iedereen heeft kunnen zien wat er met mijn voorgangers is gebeurd.’ Ze scoorde uiteindelijk niet meer de kijkcijfers die ze bij de NPO haalde, maar Jineks komst kan wel een succes genoemd worden. RTL doet weer mee op de late avond.

De NPO werd op talkshowgebied gedwongen te veranderen. Naast Jinek stopte ook Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk. Vooral op het 19.00 uur-tijdslot, dat van De wereld draait door was, zijn de problemen groot. De vooravond met Fidan Ekiz en Renze Klamer werd na krap een jaar al van de buis gehaald vanwege - aldus BNNVara - ‘het gebrek aan urgentie’. M met Margriet van der Linden was lang buis, maar werd nooit het succes van De wereld draait door en is inmiddels ook gestopt.

Volledig scherm M was geen groot succes. © Brunopress

Khalid & Sophie, Nadia en Op1

Khalid & Sophie is nog te zien in de vooravond op NPO 1 en van die talkshow zijn tot mei 2024 afleveringen besteld. Hoewel de kijkcijfers inmiddels redelijk zijn, is er ook veel kritiek op het programma. Afgelopen zomer werd Nadia, een Catherine Keyl-achtig praatprogramma met Nadia Moussaid, uitgeprobeerd, maar dat sloeg helemaal niet aan bij de kijkers. De vraag is of daar nog een vervolg van komt.



Ook op de late avond rommelt het inmiddels. Op1 scoorde mooie cijfers in coronatijd, maar de afgelopen maanden lopen die flink terug. Ook was er een conflict achter de schermen, waardoor een hoofdredacteur werd aangesteld. Dat is Herman Meijer, die jarenlang betrokken was bij Pauw & Witteman en Pauw, maar de afgelopen jaren de taak van hoofdredacteur uitvoerde bij Khalid & Sophie. BNNVara trok zich terug als een van de vier omroepen.

De problemen bij de NPO en het aflopende contract van Jinek bij RTL maakten de roep om de terugkeer van de presentatrice steeds groter. ‘Het is godgeklaagd dat de NPO er sinds het vertrek van Jeroen Pauw, Eva Jinek en Matthijs van Nieuwkerk niet in is geslaagd om één goede talkshow te maken. Niet om 19.00 uur en niet op de late avond’, schreef Angela de Jong onlangs nog in haar column. Ze riep de NPO op het roer om te gooien. ‘Investeer in ten minste één échte talkshow waarin gewoon het gesprek van de dag wordt gevoerd, zonder dat er tegelijk een bepaalde omroepideologie aan de kijker wordt opgedrongen. Met een écht goede presentator, die zijn vak verstaat. Of beter gezegd: haar vak. Het contract van Eva Jinek bij RTL loopt af. Grijp die kans.’ De kans komt er nu.

Volledig scherm Kan Jinek de tijden van DWDD doen herleven? © ANP / ANP Kippa

Programma à la DWDD

De parallellen met haar komst naar RTL zijn groot. Mocht Jinek bij AvroTros - waar ze voor vier jaar heeft getekend - het 19.00 uur-tijdslot krijgen, dan is het aan haar de taak om de successen van De wereld draait door op dat tijdstip te doen herleven. Dat zou dan wel pas na het voorjaar van 2024 gaan gebeuren, omdat Khalid & Sophie tot die tijd te zien is. Maar met de quote ‘een onderscheidend programma te brengen waarbij actualiteiten en cultuur de basis vormen', lijkt ze toch duidelijk te hinten op een programma zoals DWDD. Mogelijk dat ze eerst in het weekend met een soortgelijk programma kan komen.



Bij RTL heeft Jinek in ieder geval laten zien te kunnen slagen in wederopbouw. En de kijkers liepen niet weg bij haar overstap naar de commerciëlen, dus van de vrees dat ze dat zullen doen bij de publieke omroep heeft ze helemaal geen last dit keer.

