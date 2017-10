Eva Jinek luncht na kort nachtje met koningspaar

Vriendin Masmeijer: Dit komt aan als een mokerslag

13:39 Frank Masmeijer (56) is even niet aanspreekbaar, laat zijn vriendin Jaimy van Lent weten. ,,Dit is bij ons heel hard aangekomen. Iets waar we nooit rekening mee hebben gehouden”, zegt ze over de uitspraak van de rechter in Antwerpen, die de voormalige televisiepresentator vanmorgen tot acht jaar veroordeelde voor drugssmokkel. Van Lent denkt dat Masmeijer in hoger beroep zal gaan.