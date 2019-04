‘Eva Jinek is gek als ze overstapt naar RTL’

Veronica lift mee op het succes van Ajax: ‘Mooier wordt het niet’

10:14 Wilfred Genee kan zich de opmerking van Johan Derksen vorig jaar nog goed herinneren. Het was op een donderdagavond in de RTL-studio in Hilversum. De twee hadden net de wedstrijd Viktoria Plzen-Sporting Lissabon in de achtste finales van de Europa League achter de rug. ,,Dat iemand hier nog naar kijkt”, verzuchtte Derksen. ,,Dit is niet om aan te gluren.”