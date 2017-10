Eva Jinek in horrorhotel, Jan Kooijman gefacepalmd door naakte vrouw

Eddy's MacBook

Mutitalent Eddy Zoëy breekt zijn hoofd over een digitaal probleempje. De televisiemaker wil een skypegesprek opnemen, maar heeft geen idee hoe. Gelukkig wordt hij geholpen door zijn fans; de tips stromen binnen.

Eva met hoogtevrees op spooklocatie

Eva Jinek is voor de opnames van De Verenigde Staten van Eva in een spookhotel beland dat al sinds 1961 geen gasten meer ontvangt. De blonde talkshowhost nam het ervan en neusde naar hartenlust rond.

Nee dit is geen White Walker! Ik mag naar hartelust rondneuzen in een verlaten hotel dat sinds 1961 nauwelijks is aangeroerd... in de kasten liggen er kranten uit de jaren 40 en ouder. Dit pand staat in Hinton, West-Virginia. Met mijn hoogtevrees durfde ik bijna niet het dak op maar.... maar het uitzicht was het meer dan waard. Binnenkort te zien in De VS van Eva! #devsvaneva #jinek #19oktober Een foto die is geplaatst door Eva Jinek (@evajinekofficial) op 3 Oct 2017 om 6:37 PDT

Throwback voor Jan

Jan Kooijman kijkt graag terug naar een fotoshoot voor JFK Magazine waarbij hij (met kleding aan) poseerde met een poedelnaakt model achter zich. ,,Ik werd weer eens gefacepalmd door een naakte vrouw'', aldus Jan, die de lezers trakteerde op een van zijn zwoele blikken.

#tb Toen ik weer eens gefacepalmd werd door een naakte vrouw #jfk 📸: @linda_stulic Een foto die is geplaatst door Jan Kooijman (@jankooijmagram) op 2 Oct 2017 om 13:03 PDT

Nicolette als beer

Nicolette Kluijver liet zich vandaag fotograferen in een harig, weinig charmant berenpak. Waarom de blondine het kostuum aantrok is onbekend, maar kennelijk heeft het iets te maken met een klus voor haar werkgever RTL. Of Nicolette genoot van haar transformatie? ,,Vier uur voor niks in de visagie gezeten'', meldt ze bij een foto waarop ze een vies gezicht trekt.

Ik heb vier uur voor niets in de visagie gezeten.... #makemefamous 🐻#rtl4 Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 3 Oct 2017 om 4:00 PDT

TV Kantine 9 komt eraan

Carlo Boszhard en Irene Moors zijn vandaag begonnen met de opnamen voor het alweer negende seizoen van de TV Kantine. Herald, de levenspartner van Carlo, 'viert' dat met een lachwekkend fragment waarin te zien is hoe Barbie (gespeeld door Chantal Janzen) en haar ex Michael (Carlo) zoeken naar de roze gsm waarmee de realityster op dat moment mee belt. Wanneer het RTL4-programma op tv komt is nog niet duidelijk. Evenmin welke persiflages te zien zullen zijn.

We zijn weer begonnen De TV Kantine! Seizoen 9 in the making. Welke BN'er mag er dit seizoen niet ontbreken? #detvkantine #seizoen9 #herrieinhetbos Een foto die is geplaatst door Herald (@makingherrie) op 3 Oct 2017 om 3:05 PDT

Klaas komt met de schrik vrij

Presentator Klaas van Kruistum is vanmorgen betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing. De Mol 2016 poseert met een ietwat vage glimlach bij zijn verkreukelde bolidebumper. Van Kruistum - vader van vier dochters - kwam gelukkig met de schrik vrij. ,,Geen gewonden, alleen blikschade'', verzekert Klaas.

Not good. #geengewonden #blikschade #kopstaart Een foto die is geplaatst door Klaas van Kruistum (@klaasvank) op 3 Oct 2017 om 0:37 PDT

Gezin Karaty aan de bami

Tv-persoonlijkheid Dan Karaty deelt vandaag een aandoenlijke foto van zichzelf en zijn gezin: echtgenote Natasha, dochter Quinn en zoontje Daniel aan de eettafel. Wat de vier eten? Iets met groenten en bami.

Breaking bread with my crew 👨‍👩‍👧‍👦 Een foto die is geplaatst door Dan Karaty (@dankaraty) op 3 Oct 2017 om 2:27 PDT

Dave herdenkt zijn oma

Dave Mantel staat vandaag uitvoerig en op uiterst diepzinnige wijze stil bij het overlijden van zijn oma, eergisteren op 94-jarige leeftijd. De oude dame overleed volgens de voormalige GTST-acteur in haar slaap met een zakje chips in de handen.

Heleen is weer terug

Schrijfster Heleen van Royen woonde jarenlang permanent in Portugal waar ze tegenwoordig alleen nog komt voor vakanties met haar vriend Bart Meeldijk. Zo ook de afgelopen tijd, aldus Heleen die kennelijk met een knoop in de maag afscheid moest nemen van de zo te zien zonovergoten Algarve.

Goodbye @valeapenacarvoeiro We loved our stay! #portugal #algarve Een foto die is geplaatst door Heleen van Royen (@heleenvanroyen) op 3 Oct 2017 om 2:09 PDT

Sandra's verslaving

Presentatrice Sandra Schuurhof is in de Griekse stad Athene herenigd met haar goede vriendin Ilja uit Australië. En dat vieren de dames - die elkaar al 30 jaar kennen - met een gezamenlijke verslaving: Cola Light drinken.

Herenigd in Athene met mijn lieve vriendin Ilja uit Australie. En dat vieren we zoals altijd met onze gezamenlijke verslaving cola-light! #griekenland #akropolis #alsjegoedkijktindeachtergrond #athene #vriendschap #friendship #meerdan30jaar Een foto die is geplaatst door Sandra Schuurhof (@sandra_schuurhof) op 2 Oct 2017 om 5:09 PDT

Patty mist vriestherapie

Patty Brard is na een periode in Nederland weer terug in haar buitenhuis op Ibiza en er is nu al één ding dat ze mist: een bezoek aan een zogenoemd vrieslaboratorium waar de bloedsomloop wordt gestimuleerd en de huid wordt versterkt door mensen kort te onderkoelen. Wat zo'n behandeling met Patty doet? Het haalt, zo benadrukt ze, vooral negativiteit weg.

Wat mis je op ibiza??????? De @freezlab!!!!! #heerlijkfris #wegnegativiteit #endorfine #reset #loveit #wholebodycryotherapy #iceicebaby Een foto die is geplaatst door Patty Brard (@pattybrard) op 2 Oct 2017 om 3:57 PDT

Frans kan zijn geluk niet op

Frans Bauer is nog steeds in zijn nopjes met de Buma NL-award die hij gisteren kreeg voor zijn album Geluk, Hoop & Liefde. Dankbaar, vat de volkszanger zijn gevoel samen.