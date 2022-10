Eva Jinek deelt haar opmerkelijke beautytips: ‘Een beetje blush op je oorschelpen’

update Ballonnen­show Blow Up krijgt tweede seizoen, maar zonder Chantal Janzen

Blow Up krijgt een tweede seizoen. De ballonnenshow was dit jaar vanaf juni voor het eerst op de buis te zien bij RTL4 en werd gepresenteerd door Chantal Janzen en Martijn Krabbé. Door haar drukke agenda zal Janzen niet te zien zijn in de nieuwe reeks.

17 oktober