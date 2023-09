Eva Jinek bevallen van tweede kindje: ‘Ons eigen zondagskind’

Eva Jinek (45) is bevallen van haar tweede kindje. De presentatrice is moeder geworden van een meisje. De kleine spruit luistert naar de naam Salo Leonora Van der Voorn. Dat maakt Jinek vrijdag bekend.

‘Ons eigen zondagskind is er!’ schrijft Eva Jinek bij een foto van haar dochtertje op Instagram. ‘Op 3 september is ze geboren: Salo Leonora Van der Voorn. Onbeschrijfelijk lief, we willen haar allemaal opvreten.’ Salo betekent vrede. De naam wordt niet vaak gegeven. In de afgelopen tien jaar werd er een ander meisje geboren met die naam en twee jongetjes.

Jinek verraste in februari haar volgers op Instagram met het nieuws dat ze opnieuw in verwachting was. ‘Zo leuk dat Pax straks ook iemand heeft om mee op te groeien’, schreef Eva bij een jeugdfoto van haar en haar broer Jan, aangevuld met de hashtag Jinekbaby2.

De presentatrice heeft het geslacht van de baby al die tijd verborgen gehouden voor de buitenwereld. Grote broer Pax wist overigens wel of het een meisje of jongen zou worden. ,,Hij weet het. En mijn kind is echt goed. Hij verklapt het niet. Dat vind ik heel knap van hem, hij kan het beter dan zijn moeder”, zei Jinek in mei in gesprek met RTL Boulevard.

Jinek kampte, net als tijdens haar eerste zwangerschap, met lichamelijke ongemakken. In haar nieuwsbrief scheef ze onder meer dat het zwanger zijn af en toe ‘een lijdensweg’ was vanwege pijnlijke borsten en misselijkheid. ,,Het spoelt in golven aan, dan weer krachtig, dan weer zeurend op de achtergrond. Ik ben hondsmoe. Regelmatig wordt de zwaartekracht me te veel en eindig ik powernappend op de betonnen vloer met het dunne, niet al te frisse kleed. Ik ben zo moe dat me dat allemaal niets kan schelen. Ik zweer het je: zwanger zijn is een trip. En soms ook een beetje lijdensweg.”

Ongeplande keizersnede

Eva Jinek kreeg in 2016 een relatie met producer Dexter van der Voorn, die ze leerde kennen tijdens de opnamen van haar documentaires in de Verenigde Staten. Eva werd geboren in Tulsa (Oklahoma). Haar Tsjechische ouders besloten naar Nederland te verhuizen toen ze 11 werd, omdat ze graag wilden dat zij en haar broer Jan in Europa zouden opgroeien.

Ondanks dat Eva lange tijd geen last had van rammelende eierstokken, verklapte ze in maart 2018 dat ze al maanden aan ‘duopresentatie’ had gedaan. Op 6 september werd zoon Pax Valentijn geboren. In haar eigen show blikte de presentatrice terug op de bevalling en de tijd erna. Eva beviel met 39 weken via een ongeplande keizersnede, een heftige buikoperatie waarna ze wekenlang nauwelijks kon lopen en haar baby kon optillen.

,,Ik voelde me destijds slecht, heel slecht. Ik kan ook rationeel denken, maar dat neemt af in zo’n periode. Ik wist dat ik nog vier maanden had tot mijn werk weer zou beginnen. Ik dacht: ik word nooit meer de oude, ik kan nooit meer op die manier presteren of fysiek die prestatie leveren. Daar voelde ik me heel ongelukkig over.”

Geen grote roze wolk

In de Videoland-serie De wereld van Eva ging Eva vorig jaar met experts, medische specialisten en ouders in gesprek over wat het moederschap nu écht inhoudt. Het is niet een grote roze wolk en daar praten we nog te weinig over, vindt ze.

Pax, van wie bewust geen foto’s op sociale media te vinden zijn, wordt meertalig opgevoed: opa en oma praten Tsjechisch met hem, Eva communiceert in het Engels en als het gezin samen is, wordt er Nederlands gesproken. Over het feit dat Pax tijdens haar ‘talkshow-weken’ vaak bij zijn vader is, zei ze eerder: ,,Het is geweldig om Dexter als vader te zien. Zo toegewijd, lief, zacht. Toen ik voor het eerst na de geboorte van Pax weer ging werken, hing onze baby heel erg aan hem. Logisch, omdat zij veel samen waren, maar soms vond ik dat echt niet leuk. Dan was ik degene die zondag het vlees kwam aansnijden.’’

