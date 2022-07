Eurosport scoort dankzij tennis Tim van Rijthoven

Tim van Rijthoven verlaat Wimbledon met 220.000 euro op zak

Tim van Rijthoven heeft op Wimbledon net zoveel prijzengeld verdiend als in zijn hele carrière voor zijn vertrek naar Londen. De nummer 104 van de wereld hield aan het grandslamtoernooi 190.000 pond, omgerekend ruim 220.000 euro, over. Hij verloor in de vierde ronde in vier sets van Novak Djokovic

