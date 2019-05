Euforische prins Harry: Onze zoon heeft nog geen naam

videoPrins Harry heeft zojuist vanuit Windsor meer details vrijgegeven over de geboorte van zijn eerste kind, een jongen . De 34-jarige Britse prins vertelde met een grote glimlach dat zijn zoon vanochtend om 5.26 uur is geboren en ‘erg gezond’ is. ,,Moeder en kind doen het ongelooflijk goed’’, ging hij verder voor de camera van Sky News. ,,Het is het meest ongelooflijke wat ik ooit heb meegemaakt.’’

Harry heeft veel bewondering voor alle vrouwen ter wereld die hun kinderen op de wereld zetten. ,,Dat is bijna niet te begrijpen. Maar we zijn allebei erg blij en erg dankbaar voor iedereen die ons de afgelopen periode gesteund heeft.’’ En ook, lachend: ,,Ik ben niet bij veel bevallingen geweest. Dit was echt zo bijzonder, echt geweldig. Ik ben ontzettend trots op mijn vrouw en zoals elke ouder of vader zou zeggen, is je eigen baby het mooiste dat er is. We zijn echt dolgelukkig.’’

Opvallend is dat de royal baby nog geen naam heeft. Volgens Harry zijn hij en Meghan er nog niet over uit. ,,De baby is iets later geboren dan gepland, dus we hebben extra tijd gehad om erover na te denken, maar dat is de volgende stap.’’

De prins beloofde ook dat de baby (zevende in de lijn van troonopvolging) over twee dagen aan de wereld wordt getoond. Voor nu wil het gezin in alle rust van elkaar genieten. Ondertussen zet het Britse volk via de wedkantoren massaal in op de namen Albert, Arthur en James.

Volledig scherm © Sky News