Euforie bij Bekende (Marokkaanse) Nederlanders: ‘Schrijf maar op, 1-0 winst’

Joosten vervangt Van Nieuwkerk bij Wetenschap­pe­lijk Jaarover­zicht

Astrid Joosten presenteert dit jaar het Wetenschappelijk Jaaroverzicht, heeft BNNVARA vandaag bekendgemaakt. Vorig jaar werd het programma nog gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk, maar die verbrak onlangs zijn banden met de omroep nadat een artikel was verschenen in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma De Wereld Draait Door, mede door Van Nieuwkerk zelf.

13 december