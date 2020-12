Estevana Polman: ‘Jesslyn en Damián zijn mijn grootste motivators’

,,Zij zijn de grootste motivators die ik me kan wensen. Die kleine meid riep telkens: 'mama pak je benen'. Daarmee bedoelde ze dan mijn krukken, toen ik die nog nodig had. Heerlijk toch. Op zulke momenten realiseerde ik me dat ik voor de kinderen wel zo snel mogelijk moest kunnen lopen. Dat was mijn eerste doel en zo maak je elke keer weer nieuwe doelen," aldus Estevana.

Thuis staat ze er niet alleen voor, want Rafael helpt zijn 'Es' waar hij maar kan. ,,Je moet het allemaal goed plannen met een gezin, maar het gaat goed. Rafael is er ook en we hebben geweldige ouders en schoonouders die altijd voor ons klaarstaan".

Damián, die sinds een aantal maanden 'fulltime' bij Estevana en Rafael in Denemarken woont, liep onlangs zelf een kleine blessure op tijdens het voetballen. ,,Nou, toen zei Raf dat hij moest ophouden met zeuren en even naast zich op de bank moest kijken, waar ik lag met een blessure die 9 maanden duurt. Het is wel bijzonder om te zien dat je als veertienjarige niet doorhebt wat zo'n blessure inhoudt. Als hij dat zo hoort, zie je dat hij er wel over gaat nadenken. Dat vind ik dan mooi, hij is een geweldige bonuszoon.”