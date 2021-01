Estelle knuffelt erop los in Dubai en Nicolette wil Bondgirl worden

playlist De serieknal­lers van 2021: deze hits komen er weer aan

7 januari Krijgen we in Undercover meer te zien van drugsbaron Ferry Bouman, leeft Stranger Things-sheriff Hopper nog en wanneer duiken de knalrode overalls in La Casa de Papel weer op? Talrijke hitseries gaan dit jaar verder waar ze gebleven waren. Naar deze nieuwe seizoenen kijkt de redactie het meest uit.