Estelle hint op nieuw project, Arie plukt aan eelt tijdens wachten op set

Wat gaat Estelle doen?

Estelle Cruijff heeft een fantastische tijd achter de rug in Dubai, maar het is nu weer tijd voor serieuze zaken. De socialite keert terug naar Nederland en daar wacht haar een nieuwe uitdaging. Wat dat is laat ze nog in het midden. ,,New project coming soon...", maakt ze haar fans nieuwsgierig.

Dubyeeeeeee!!! ✨Dubai you filled My heart with love, joy and happines✨ Now back to work.. new project coming soon.. 🙏🏻🙃😃#grateful#fullenergie💪 Een foto die is geplaatst door null (@estellecruijff) op 7 Jan 2018 om 3:32 PST

Josje zoekt het park op

Geen luxe lunch of aan het werk in de studio, voor Josje Huisman is het gewoon lekker weekend. De blondine heeft met haar vriend Cle het park opgezocht en geniet daar van een winterse wandeling. Een foto kan niet uitblijven en dus deelt Josje een kiekje waarop ze is vastgelegd met een brede glimlach.

Another walk in the park😃🌳❤ #weekend #lekkergenietengewoon @cledoingthings Een foto die is geplaatst door null (@josjecoos) op 7 Jan 2018 om 4:18 PST

Sylvie heeft heimwee

De geur van zand en zout: het zorgt ervoor dat Sylvie Meis heimwee heeft naar Miami. De blondine zit, zoals we niet anders gewend zijn, in een verleidelijke pose op het strand en promoot ook nog even haar bikini's. Fans van La Meis zwijmelen weg bij het kiekje. 'Mooiste vrouw op aarde...', schrijft een fan.

C hantal geniet van familie

Chantal Janzen viert vakantie op een zomerse, onbekende bestemming met haar familie. De blondine geniet er volop van, want de kiekjes stromen binnen. Vandaag deelt ze een foto waarop ze met het gezelschap aan tafel zit en met zijn allen lachend de camera inkijken. ,,I like all dit", aldus de presentatrice.

I like all dit❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jan 2018 om 0:12 PST

Viktor denkt aan figuur

Zomerse temperaturen en verkoelende drankjes. Viktor Brand is helemaal in zijn nopjes met zijn kokosnootmilkshake. Echter moet de presentator wel een beetje dimmen met zijn favoriete lekkernij. ,,Persoonlijk zou ik dus met gemak kunnen leven op verse coconutmilkshake, maar mijn figuur denkt daar anders over...", schrijft hij bij een foto waarop hij aan een rietje zuigt.

Persoonlijk zou ik dus met gemak kunnen leven op verse coconutmilkshake, maar mijn figuur denkt daar anders over. #freshcoconut #coconutshake #zólekker #opelkestraathoek #brommers Een foto die is geplaatst door null (@viktor_brand) op 7 Jan 2018 om 1:42 PST

Kim en Fred hebben lol

Fred van Leer staat bekend om zijn hilarische uitlatingen. Vandaag is het weer raak: de Rotterdamse stylist is in de kleedkamer van Kim-Lian van der Meij opgedoken en dat kan natuurlijk niet zonder wat grappen te maken. In een videootje dat de presentatrice deelt smeert ze een dikke laag lipstick op haar lippen, waarop Van Leer zegt: ,,Wat ben je toch een kunstenares..."

Met @fredvanleer in mijn kleedkamer is er altijd... hysterie 😆 #bestewensen #mageigenlijknietmeer #kloddertjerozehierkloddertjerozedaar Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 7 Jan 2018 om 2:10 PST

Jeroen dolt met Boef

Jeroen Kijk in de Vegte kan het niet laten om een grapje over de vrouwonvriendelijke uitspraken van Boef maken. De presentator heeft een restaurantje gespot met de naam Bouf. Op Instagram schrijft Jeroen: ,,Rapper #Boef betert zijn leven en begint luxe bistrot in Amsterdam." Zijn volgers zien er wel de humor van in.

Rapper #Boef betert zijn leven en begint luxe bistrot in Amsterdam. Een foto die is geplaatst door null (@jeroenkidv) op 7 Jan 2018 om 0:55 PST

Arie moet geduld hebben

Wat doe je als je moet wachten op de set? Juist, aan je eelt plukken. De foto waarop Arie Boomsma dat doet is dan weliswaar in scène gezet, toch reageren een aantal volgers die zich herkennen in de tic van Arie. 'Doe ik ook altijd!' en 'Hier ook altijd eelt plukken', reageren enkele volgers.