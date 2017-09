Estelle Cruijff over breuk met Badr: Een heel verdrietige periode

Estelle heeft het niet makkelijk gehad in haar privé-leven, maar die tijd is veranderd. ,,Ik zit nu in een periode waarin ik me veel lekkerder voel dan daarvoor. Het was zwaar voor me en emotioneel ook." Cruijff voelde zich eenzaam. ,,Je krijgt het gevoel van isolatie.'' De blondine werd ook gek van de media-aandacht. ,,Ik was echt in staat om die camera in de reet van de cameraman te trappen totdat hij polaroid zou gaan spugen.''



De nasleep van haar scheiding met Ruud Gullit en haar veel besproken relatie met Badr Hari heeft een grote impact gehad. ,,Ze zeggen altijd dat je een man uitzoekt die een beetje op je vader lijkt. Nou, dat is me goed gelukt'', lacht ze doelend op haar strenge opvoeding. ,,Ik hou niet van doetjes. Ik val op persoonlijkheid, op een man die een mening heeft.'' Cruijff geeft toe toch wel op alfamannen te vallen.



Johnny vraagt Estelle waarom ze met Badr ging. ,,Mijn relatie met Ruud was al niet goed. We zijn gewoon verliefd geworden en ik heb ook een hele leuke tijd gehad met Badr. We waren ook wel heel erg gek op elkaar en dan overschaduwt dat toch met andere aspecten die op dat moment als een donkere wolk elke keer een beetje terugkomt. Dat was gewoon heel verdrietig."



Ook blikt Estelle voor het eerst terug op de spraakmakende affaire rond Badr. Tijdens Sensation mishandelde hij zakenman Koen Everink. Estelle raakte daardoor onbedoeld ook betrokken in die zaak. ,,Ik vind het moeilijk om het daarover te hebben. Ik vind en vond het een heel verdrietige periode. Dat was het voor iedereen. Ik hoop dat dat stukje ook afgesloten is en we verder kunnen met ons leven." Ze eindigt met een levensles: ,,Op school krijgt je eerst les en dan de toets. In het leven krijg je eerst de toets en dan de les."