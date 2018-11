Estelle Cruijff heeft helse nachten na beroving

Connie Witteman te emotioneel voor confronta­tie verdachten kluisroof

19:23 Connie Witteman (67) heeft een rechtszitting over de inbraak die afgelopen juli bij haar en haar partner Eugene van Dun plaatsvond, aan zich voorbij laten gaan. Volgens Eugene is Connie ‘te emotioneel’ om oog in oog met de verdachten te staan.