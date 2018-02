Estavana voelt zich happy met Raf en superslanke Sonja laat zich invriezen

Angela Groothuizen (58) bedankt haar volgers op sociale media vandaag voor de steunbetuigingen die ze de afgelopen dagen kreeg na het overlijden van haar moeder. ,,Het heeft me echt gesteund. We hebben gisteren afscheid van haar genomen met een mooie bijeenkomst. De opkomst was overweldigend. Atie werd 92'', twitterde Angela.

Angela Groothuizen on Twitter De afgelopen dagen heb ik de kracht van social media ervaren. Wat een lieve reacties mocht ik ontvangen na de dood van mijn moedertje. Het heeft me echt gesteund. We hebben gisteren afscheid van haar genomen met een mooie bijeenkomst. De opkomst was overweldigend. Atie werd 92.

Dag lieve mama. Ik mis je tot de hemel en terug.❤️ Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 7 Feb 2018 om 0:09 PST

Te schattig voor woorden! Terwijl André Hazes en zijn vriendin Monique de bloemetjes buitenzetten in de Amerikaanse gokstad Las Vegas, moet hun thuisgebleven zoontje het doen met een ingelijste foto van zijn ouders. De volgers van Dré noemen het tafereel extreem vertederend. ,,Hij zoekt zijn vader en moeder'', reageert iemand.

❤️🍀 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 10 Feb 2018 om 10:53 PST

Tophandbalster Estavana Polman feliciteert haar vriend Rafael van der Vaart (35) vandaag met zijn verjaardag. Dat doet ze natuurlijk fysiek maar ook met een foto waar het gezinsgeluk vanaf spat. Te zien: jarige Raf, Estavana, hun dochtertje Jesslynn en Damián: de zoon die de voetballer kreeg tijdens zijn huwelijk met Sylvie Meis.

Happy birtday my love❤️ #35 #alleenmaarliefde Een foto die is geplaatst door null (@estavana) op 11 Feb 2018 om 6:29 PST

Presentatrice en actrice Sonja Silva zit sinds haar maagverkleining weer lekker in haar vel, maar toch is ze nog niet helemaal tevreden. Om haar conditie en fysiek een flinke boost te geven liet ze haar lichaam afkoelen tot een extreem lage temperatuur. Geen idee of het heeft geholpen maar Sonja en haar man Pyke Pos kijken nog wel enigszins vrolijk.

@freezlab pt2 #getyourfreezon #nomakeupsunday Een foto die is geplaatst door null (@sonjapossilva) op 11 Feb 2018 om 3:01 PST

Miss Montreal (Sanne Hans) staat, zo vertelde ze vrijdag nog in The Voice of Holland, bekend als een serieuze kroegtijger. Maar dat betekent nog niet dat ze alleen maar bier bestelt. Vandaag dook ze met haar vriend een café in en bestelde een munttheetje terwijl aan de overzijde pils werd geconsumeerd.

Verschil moet er zijn... #muntthee #braafdoen Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 11 Feb 2018 om 2:54 PST

Zangeres Krystl Pullens en haar vriend, radiomaker Paul Rabbering, hebben zich op romantische wijze laten fotograferen voor de Valentijnsspecial van een damesblad. Volgens Krystl spat de liefde van de foto's af.

Deze week in de Libelle met @paulrabbering ♡ ♡ ♡ #valentijn #allyouneedislove #love #libelle #interview #photoshoot Een foto die is geplaatst door null (@krystlmusic) op 11 Feb 2018 om 3:32 PST

Bas Smit, de echtgenoot van Nicolette van Dam, doet bij een hilarisch filmpje een 'schokkende' bekentenis. Hij plast soms stiekem in de wastafel. ,,Maar nooit zittend'', verzekert hij.

Whahaha ik plas ook graag in de wasbak, maar (nog) nooit zittend 😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 11 Feb 2018 om 2:05 PST

De Italiaanse steward Manuel Schiavi - de hunk waarmee Gordon bijna in het huwelijksbootje stapte - wenst zo ongeveer de hele wereld een goede morgen met een foto die hij vermoedelijk in de keuken van zijn appartement in Rome nam. Te zien: kerngezonde eiwitpannenkoekjes die hij waarschijnlijk zelf fabriceerde. Manuel is nog steeds vrijgezel en woont samen met een kat.

Buon giorno mondo :) #colazione #brackfast #pancakes #proteine #protein #lecosebuone #vitalita #gordon #gordongaattrouwen Een foto die is geplaatst door null (@manuel.schiavi.7) op 11 Feb 2018 om 3:13 PST

Si dorme :) #riposo #gatto #coccole #nap #cat #sleep Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jan 2018 om 6:30 PST

Over precies zes weken is voormalig Miss Universe-deelneemster Kim Kötter, de vriendin van zanger Jaap Reesema, uitgerekend. Natuurlijk liet Kim zich nog snel even fotograferen door Lisette Lubbers die om de haverklap zwangere of net bevallen BN'ers voor haar camera heeft. De toekomstig baby van Kim is een jongetje! Het stel heeft al een zoontje: Muck.

Count down.. nog 6 weekjes te gaan 💙🤰🏼#babyboy #on #his #way Een foto die is geplaatst door null (@lisettelubbersphotography) op 11 Feb 2018 om 1:33 PST

We zaten allemaal klaar voor de gouden rit van Sven Kramer en zo ook Jan Smit. Met een lekkere cappuccino in de hand zag hij Kramer zijn legendarische rit voltooien.

Wij zitten klaar voor Sven! 🥇#PyeongChang Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 11 Feb 2018 om 0:37 PST

Wie is de Mol?-deelnemers Loes Haverkort en Jan Versteegh maakten het gisteren laat. Jan had wat te vieren: hij overleefde de zesde aflevering en wordt door de Molloten het minst verdacht.

En dooooorrrr! Deze jongen zit er gewoon nog in hoor! @jan_versteegh 🕺En daar proosten we op met bier en een duckface. Logisch. #widm #wieohwie #duckface Een foto die is geplaatst door null (@loeshaverkort) op 10 Feb 2018 om 23:02 PST

Foodblogger Rens Kroes plaatste deze ode aan het zusterschap op Instagram. Haar volgers noemen het duo 'beautiful sisters'. Zus Doutzen is er vast heel blij mee.

“She’s as busy as the New York streets, with a soul as colorful as an LA sunset. She’s not complicated, just passionate about keeping her vibe alive” - Zachry K Douglas #sisters Een foto die is geplaatst door null (@renskroes) op 10 Feb 2018 om 17:09 PST

Dat zangeres Sharon Doorson zwanger is, dat wisten we al een tijdje. Maar gisteren maakte ze samen met haar vriend Bruno bekend dat ze samen een meisje krijgen. De onthulling liep een beetje mis: zo ademden de aanstaande ouders per ongeluk de goedbedoelde roze rook in.

Oke...Bij deze de ontknoping😂!!! We krijgen een....🤗 #genderreveal Een foto die is geplaatst door null (@sharondoorson) op 10 Feb 2018 om 8:43 PST

Happy Birthday to Marly van der Velden! Gisteren werd ze 30 jaar oud, wat zo te zien groots is gevierd. Maak je geen zorgen Marly: wij horen al tijden dat 30 het nieuwe 20 is.

Wow....gister ineens verrast met een surprise party. Wat was het fantastisch! Met alleen maar leuke mensen. #liefdeikhouvanjou #dank #George @cleric23 Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 11 Feb 2018 om 0:00 PST

Een 'superleuke' fotoshoot voor Renate Gerschtanowitz. Onderstaande foto is een pikant voorproefje. Haar volgers kwijlen over hun toetsenbord heen. ,,Laat ze dr niet uitvallen..!'', adviseert een van hen.

Alaaf! Superleuke shoot vandaag! Binnenkort in een kiosk in de buurt..😉 #shoot #leukedag #familieuitje #Jantje Een foto die is geplaatst door null (@renategerschtanowitz) op 10 Feb 2018 om 9:00 PST

Wie ook op kwijlende volgers kon rekenen, was 24Kitchen-ster Miljuschka Witzenhausen. Voor een fotoshoot in de LINDA mocht ze in bikini over Bonaire dartelen. Menigeen zou graag wat tijd met de voedingsdeskundige doorbrengen op het tropische eiland.