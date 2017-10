Estavana over huwelijk met Raf: 'Nu? Nee! Opsodemieteren'

Het verliefde stel woont samen met baby Jesslynn (bijna vier maanden) in een modern appartement in het Deense stadje Esbjerg. Rafael heeft genoeg tijd met zijn dochter door te brengen, nu zijn voetbalcarrière op een laag pitje staat. Estavana's contract bij club Team Esbjerg loopt sowieso nog tot de zomer. ,,Maar ik heb altijd gezegd 'als hij (Rafael) graag wil, dan moet hij het doen. Ik zou nooit zeggen als sporter 'dat moet je niet doen''', vertelt ze voor de camera van Van der Vorst Zoekt Sterren . Voor Rafael is een verhuizing naar het buitenland klein, geeft hij toe. Hij reist zo nu en dan op een neer naar Hamburg om zoon Damián (11) te zien en vindt het fijn dat die afstand valt te overzien. ,,Maar ik mis hem elke dag. Zou ik verhuizen, dan moet ik er drie missen.'' Over wat hij zou willen doen als het voetballen erop zit, zegt hij: ,,Ik ben begonnen met wat televisiewerk; analyseren. Daar een beetje inrollen vind ik leuk. En ik wil mijn trainingsdiploma's halen. Voetbal is mijn leven en ik weet er veel van. Ik heb ook veel gezien hoe het niet moet.''

Eén keer trouwen

Rafael veroverde het hart van zijn Estavana in februari 2016. Na wat app-contact vloog zij naar Sevilla, waar hij toen speelde. De vonk sloeg over en hij volgde haar al snel naar Denemarken.

Estavana laat snel weten dat ze 'heel gelukkig' is. ,,Maar we hebben een kindje. Dat is onze eeuwige band. Dan had Raf maar niet moeten trouwen van tevoren...''

Doelend op Sylvie Meis, van wie hij in 2013 na acht jaar huwelijk scheidde: ,,Ze zegt altijd dat je maar één keer moet trouwen in je leven. Ze is fantastisch, een geweldig wijf. Ze is laatst een week weggeweest met die kleine meid. Toen ze terug waren, was ik heel blij. Ze begint soms te zeiken over van die kleine dingen, maar dat ik heb ik ook gemist.'' Terwijl hij Estavana een liefdevolle kus geeft: ,,Ik hou van je.''