Ernst en Bobbie: theaterbelevenis waar geen spelcomputer tegenop kan

Drama voor boeker Jera on Air na plotse afzegging headliner: 'Ze stonden te klein op de poster’

21:03 EINDHOVEN/YSSELSTEIN - Geen festivalprogrammeur hoopt het ooit mee te maken: een headliner die uit het niets afzegt en je met een berg problemen opzadelt. Thijs Vogels, een van de boekers van metalfestival Jera on Air net over de Brabantse grens, is er kapot van. Uit het niets kreeg de voormalig Eindhovenaar te horen dat Architects, zijn gedroomde headliner, niet naar zijn festival komt. De reden: hun naam staat niet groot genoeg op de festivalposter.