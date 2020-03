Ernst Daniel Smid dacht aan zelfmoord vanwege Parkinson

Het thema van de uitzending waarin Smid dit weekend optrad, was vooroordelen. ,,Het is heel verleidelijk om in deze snelle tijd waarin wij leven niet meer écht te kijken naar wie mensen zijn”, vertelt de 66-jarige artiest. ,,Hoe heb ik zelf in mijn leven gekeken naar mensen met een verbrand gezicht, naar donkere jongens, naar vrouwen? Je hebt gelijk overal een mening over, dat wordt ook van je verwacht. Dat gebeurt gewoon.”

Smid is heel bang dat hij zelf ook zo gezien wordt sinds hij heeft bekend dat hij Parkinson heeft en geen opera meer kan zingen. ,,Opera zingen is mijn leven geweest. Toen ik te horen kreeg dat ik dat niet meer kon dacht ik serieus: ik ga nu naar België, koop een pistool en schiet mijzelf door mijn hersens.”

Wanhopig

Uiteindelijk heeft hij besloten het toch niet te doen. ,,Dat doe je je kinderen niet aan. Je wilt niet dat je dochter je vindt met een in elkaar geplofte hersenpan. Zo’n egoïst ben ik niet. Maar wanhopig was ik wel, want Parkinson is een ziekte die niet meer terug te draaien is. Ik heb mijn hele leven al mijn ziel en zaligheid in het zingen gestopt.” Veel mensen geven de zanger het advies vooral terug te kijken op zijn glansrijke carrière. ,,Maar ik heb niet het gevoel dat ik daar iets mee opschiet, dat verandert nu verder niets aan de situatie.”