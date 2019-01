Erland Galjaard 'trots' op Wendy van Dijk

,,Trots op jou!", schreef Erland, middenin de nacht, bij een foto van Wendy. De presentatrice gaat na de zomer aan de slag op de zenders van Talpa en keert terug bij de zender waar ze landelijke roem vergaarde: SBS6. Ze wordt in ieder geval het gezicht van Dance Dance Dance, dat ook van RTL naar SBS verhuisde. Wendy verbindt zich voor zeker vijf jaar aan Talpa. Ook Erland praat met John de Mol over een baan bij diens mediabedrijf.



Wendy en Erland maakten vorige week bekend dat hun huwelijk in zwaar weer verkeert. Volgens de presentatrice is de crisis ‘work in progress’, zo zei ze gisteren in entertainmentprogramma 6 Inside. ,,We houden het liever binnenskamers en proberen er gewoon uit te komen. Dat is hoe we er nu in staan.”