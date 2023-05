Erik Dijkstra onderzoekt geschiedenis van gestolen kunst

Erik Dijkstra gaat in een nieuw programma voor NPO 2 op zoek naar de herkomst van kunstvoorwerpen die mogelijk onder dubieuze omstandigheden in westerse landen zijn terechtgekomen. In Roofkunst staat vanaf 26 mei iedere aflevering een kunstobject centraal dat momenteel in een Europees museum ligt, meldt BNNVARA.

In de eerste aflevering reist Dijkstra naar Indonesië en onderzoekt het verhaal achter de diamant van Banjarmasin. De waardevolle steen is in 1859 meegenomen door Nederlandse troepen toen zij met geweld de stad overnamen en is nu onderdeel van de vaste collectie van het Rijksmuseum. In Indonesië spreekt Dijkstra met mogelijke erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaren. Ook stelt hij de vraag waarom Nederland de diamant niet gewoon teruggeeft.

,,Roofkunst gaat niet alleen over het teruggeven van kunst, het gaat ook over de krampachtige manier waarop wij omgaan met ons koloniale verleden. Dat maakt deze serie urgenter dan ooit”, zegt Dijkstra in de aankondiging.

Andere voorwerpen in de serie zijn de verenkroon van Moctezuma in Mexico, die op dit moment in Wenen te bewonderen is, en een schat van Benin, die te zien is in Parijs.

