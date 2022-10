Erik de Zwart maakt radiocomeback bij Omroep Max: ‘Ik ben 65, ik kan het niet langer ontkennen’

Erik de Zwart was in het verleden al vaker bij Max op de radio te horen, hij verving Tineke de Nooij toen zij eind 2021 stopte met TinekeShow. Het begon in die periode ook weer te kriebelen bij de 65-jarige radiomaker. ,,Ik heb al een tijdje warmgedraaid bij Omroep Max, dat vond ik geweldig om te doen. Ik zocht een juiste partner om weer radio te maken en toen Daniël Dekker mij benaderde voor dit vaste tijdslot hoefde ik niet lang na te denken.”



De Zwart noemt Radio 5 een leuke zender. ,,Ze zitten niet op de FM en hebben toch een hoog marktaandeel, dat is ontzettend knap. En Omroep Max is natuurlijk ook logisch. Ik ben 65. Ik kan het niet langer ontkennen”, zegt hij lachend. Dat zijn programma, waarin hij terugblikt op de Top 40, weer rond de hitlijst draait lag volgens De Zwart in ‘lijn der verwachting'. ,,Dat heb ik natuurlijk ook jarenlang bij Radio Veronica gedaan, totdat John de Mol daar de baas werd.”

Succesvol

De nationale hitparade verveelt De Zwart nooit. ,,Het is nationaal erfgoed. Onze muziekhistorie en die hebben wij op een rijtje gezet. Je ziet dat de actuele lijst nog steeds erg goed scoort bij Qmusic, waar Domien Verschuuren het nu presenteert. Daarvoor was het ook heel succesvol bij Radio 538. Maar ja, daar moest het ook opeens weg van John de Mol.”



Wie denkt dat De Zwart de afgelopen jaren stil heeft gezeten, heeft het mis. Als ondernemer richtte hij zich onder meer op zijn andere passie: treinen. Zo zette hij 24 Trains TV op, een platform dat draait om alles op het spoor. Ook is hij sinds kort zelf op het spoor te vinden als trambestuurder van de Tourist Tram in Den Haag.



Daniël Dekker, Hoofd Radio Omroep Max, verheugt zich op de komst van Erik de Zwart: ,,Met de komst van Erik naar Omroep Max heeft Radio 5 er opnieuw een radiotopper bij. De iconische Top 40 met een rijk verleden zal de klapper van de week op vrijdag worden. Wij kijken er enorm naar uit en ik weet zeker dat de luisteraar hetzelfde doet.”



Naast zijn terugkeer op de radio gaat De Zwart een samenwerking aan met Max Magazine. De gids drukt wekelijks een Top 40 af uit het verleden waar Erik herinneringen bij ophaalt. Het Top 40 Hitdossier is vanaf 2023 elke vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur te horen op NPO Radio 5.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: