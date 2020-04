Erik (BZV) baalt: ‘Ik had de boel wel achter willen laten voor Annemiek’

Erik baalt als een stekker. Hij is tijdens Boer Zoekt Vrouw stapelverliefd geworden op de Drentse boerin Annemiek, en zij op hem, maar tot een liefdesrelatie kwam het niet. Als hij de logeerweek op haar boerderij over mocht doen, dan zou hij die kans met twee handen aanpakken. Sterker nog, voor de liefde wil hij best de oversteek naar een andere provincie maken.

Maar de realiteit is anders. Gisteren zagen 3,6 miljoen mensen hoe zelfs matchmaker Yvon Jaspers Annemiek er niet van kon overtuigen om Erik voorzichtig in haar hart toe te laten. De boerin wil geen anderhalf uur op en neer karren naar Gelderland en zag te veel hobbels op de weg. Bovendien speelde een trauma over gescheiden ouders ineens op.

,,Jongens, wat is er toch allemaal gebeurd?’’, blikt Erik terug voor de camera van de populaire boerendatingshow. ,,Wat een verhaal. Eigenlijk ben je zo dichtbij, maar toch net niet.’'

‘Erg zuur’

Hij vindt Annemiek ‘superleuk’, zo geeft hij toe vanuit zijn paardenstal. ,,En zij geeft aan dat zij dat ook vindt, maar het komt niet bij elkaar.’' Met een trieste blik: ,,Dat maakt het eigenlijk wel een beetje zuur. Of eigenlijk heel erg zuur.’'

Quote We hadden het echt anders kunnen doen Erik Waar de paardenfokker het meest van baalt, is dat hij Annemiek niet eerder aan haar jasje heeft getrokken. Volgens Erik hadden hij en Annemiek het ‘erover kunnen hebben’. ,,En dat we hadden gekeken van: joh, wat waren dan misschien toch de opties of moeten we het niet bekijken op langere termijn? Moeten we het zo snel aan de kant gooien? Dat hadden we echt anders kunnen doen. Dan voel je je er eigenlijk op dat moment al zodanig klote over dat je dan, ja... Dat doet toch wel heel veel met je.’'

Als het aan hem had gelegen, had het niet hoeven stuklopen op ‘de praktische zaken’, benadrukt hij nog maar eens. ,,Als ik daar achteraf op terugkijk. We hadden we nog wel tijd genoeg om daar ook naar te kijken, of het wel of niet in de toekomst zou gaan werken. Er waren wel gevoelens voor haar. Ik had mezelf ook wel voorgenomen, als ik daar ben, en ik voel me niet op mijn gemak, of ik denk ‘het wordt niets’, dan had ik dat op tijd aan willen geven. Dat was niet zo. Integendeel.’’

Had Annemiek haar emoties opzij kunnen zetten, dan had Erik zijn bedrijf in het Gelderse Wenum-Wiesel - een dorpje met zo’n 2000 inwoners tegen Vaassen aan - voor haar opzij willen zetten. ,,Ik had de boel wel achter willen laten voor haar als ik daar in de buurt, of in de toekomst mijn eigen gang kon gaan. Dat ik daar voor mezelf wat op had kunnen starten, dan had ik dat zeker gedaan.’’



Of er toch nog een strohalmpje hoop is? ,,Het idee is er wel, dat het zou kunnen. Voor nu zou ik niet weten of dat het ooit goedkomt. We zien wel.’’

