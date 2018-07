Erica Terpstra schrijft kinderboek

In het boek vertelt de oud-politica over twee Nederlandse kinderen, Onno en Wendy, die op zoek gaan naar het levensverhaal van Boeddha. Terpstra noemt zichzelf "eeuwig student boeddhisme". Ze heeft de Dalai Lama, die de expositie opent, persoonlijk ontmoet. ,,In mijn televisie-interview met de Dalai Lama vertelde hij mij hoe belangrijk het is om kinderen niet alleen met cognitieve lessen op te voeden, maar juist met je hart: waar liefde, respect en compassie een hoofdrol in spelen. Hier gaat mijn boek over."