Eric Burdon diepbedroefd vanwege overlijden gitarist Animals

Valentine was begin jaren zestig een van de oprichters van The Animals. Naast House Of The Rising Sun, een cover van een traditional, scoorde de band hits met Don’t Let Me Be Misunderstood, We’ve Gotta Get Out Of This Place, Don’t Bring Me Down en Bring It On Home To Me. Nadat de band in 1966 uit elkaar ging, waren er in de jaren zeventig en later nog enkele reünies.