Erfenisruzie: Kinderen uit eerste huwelijk mogen beslag leggen op villa Jan des Bouvrie

De oudste kinderen van Jan des Bouvrie mogen beslag leggen op de voormalige villa van de in 20202 overleden interieurstylist in Naarden, waar weduwe Monique woont. Met het beslag willen de kinderen uit het eerste huwelijk, Jean-Marc en Nicole, zekerheid stellen dat zij hun deel van de erfenis krijgen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat op dit moment het belang van die oudste kinderen zwaarder weegt dan het belang van weduwe Monique en de kinderen uit het tweede huwelijk, Jan jr. en Bo.

Des Bouvrie had al twee kinderen (Jean-Marc en Nicole) toen hij hertrouwde in gemeenschap van goederen met Monique en met haar nog twee kinderen kreeg: Jan jr. en dochter Bo. Zou Des Bouvrie geen testament hebben gehad, was het simpel geweest: de helft van hun gezamenlijke miljoenenvermogen zou naar zijn vrouw Monique zijn gegaan en de andere helft naar Monique én alle kinderen, ofwel Jean-Marc, Nicole, Jan jr. en Bo. Die kindsdelen zouden pas bij overlijden van Monique vrijkomen.

Iets veranderd in het testament

Maar Des Bouvrie had wél een testament en daar zou dus een week voor zijn overlijden ‘iets’ in veranderd zijn ten nadele van de oudste kinderen. Jan des Bouvrie had bovendien dyslexie en kon dus niet goed lezen. Zakenblad Quote kreeg documenten over de strijd in handen. Daaruit blijkt dat de oudste kinderen ontevreden zijn over de berekening van hun deel van de erfenis. Vastgoed zou verzwegen zijn of niet op waarde geschat, zoals de Naardense villa van Des Bouvrie.

Die wijziging in het testament hield namelijk in dat zijn kinderen uit het eerste huwelijk als erfgenamen zijn uitgesloten. Wel creëerde hij meerdere ‘legaten’ voor deze kinderen. Een legaat is een bepaling in een testament waarin staat dat iets wordt nagelaten zonder dat deze persoon erfgenaam is, bijvoorbeeld een geldbedrag. Tussen Monique, Jan jr. en Bo en de kinderen uit het eerste huwelijk ontstond discussie over de berekening van de hoogte van die legaten.

Menno van Gaalen, advocaat van de oudste twee kinderen, kan en mag weinig zeggen over het testament maar geeft wel een voorbeeld: ,,De villa is getaxeerd op 4,2 miljoen, maar zou 10 miljoen waard zijn. Dat is wel een heel groot verschil.’'

‘Oudste twee hadden andere afspraken met hun vader’

Samengevat komen de bezwaren van Jean-Marc en Nicole het erop neer dat de oudste kinderen vrezen dat als Monique (nu 60 jaar) ooit komt te overlijden, er niet meer genoeg geld over is om de ‘kindsdelen’ van de oudste twee te kunnen uitbetalen. Jean-Marc en Nicole zeggen dat ze andere afspraken hadden met hun vader.

Omdat daar geen oplossing voor op tafel kwam, stapten Jean-Marc en Nicole twee jaar geleden uit het overleg over de erfenis en lieten ze beslag leggen op de aan Monique toegewezen villa. Om dat beslag op te heffen - Monique kan ondertussen geen kant op - stonden ze 23 januari voor de rechter in Lelystad. De rechter heeft dus nu bepaald dat dat beslag leggen is toegestaan.

Daarmee is de strijd nog lang niet gedaan. Hoe hoog het op te eisen legaat van de kinderen uit het eerste huwelijk is, moet in een andere procedure bepaald worden.