Ere Zilveren Reissmicrofoon dit jaar voor Armin van Buuren

De wereldberoemde dj ontwikkelde het programma A State of Trance rond de eeuwwisseling voor SLAM!-voorloper ID&T Radio. Het is inmiddels uitgegroeid tot het populairste muziekprogramma ter wereld, stelt de jury van de Zilveren Reissmicrofoon. ,,Vanuit zijn speciaal hiervoor ontworpen radiostudio in Amsterdam brengt Armin al mixend en presenterend wekelijks zo’n veertig miljoen luisteraars in meer dan tachtig landen in vervoering, met sfeervolle selecties en onovertroffen overgangen.”