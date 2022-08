Er wordt gewerkt aan een liveaction-film over Pac-Man

Wie kent het spelletje niet? Een gele bal die slingert door een doolhof en stippen opeet. Ondertussen wordt hij achterna gezeten door vier verschillend gekleurde geesten. Dit wordt nu de basis voor een speelfilm waarbij Chuck Williams betrokken zal zijn, die ook achter de Sonic the Hedgehog-film zat. Wanneer de Pac-Man-film uit moet komen is voorlopig nog onduidelijk.



Eerder werden er rond Pac-Man al twee tekenfilms gemaakt. Tussen 1982 en 1983 was er een reeks gebaseerd op het bekende spelletje op tv. In 2013 was er een animatiereeks genaamd Pac-Man and the ghostly adventures te zien op Disney XD. In de film Pixels uit 2015 komt Pac-Man ook voor. Daarin krijgen de twee hoofdpersonages met het hapgrage bolletje te maken.